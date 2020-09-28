150 лет Уставу УОЛЕ

28 сентября 1870 года министром народного просвещения был утвержден устав

Уральского общества любителей естествознания ( УОЛЕ )

Инициатором его создания выступил главный организатор и фактический руководитель Онисим Егорович Клер. Учредителями нового общества выступили Н.К.Чупин, А.А. Миславский, В.И. Обреимов, П.В. Рудановский, Л.П.Сабанеев и другие – всего 80 человек. Основными целями общества стали «…изучение и исследование Уральского края в естественно-историческом отношении, распространение естественно-исторических знаний в этом крае».

Будучи одной из крупнейших и авторитетных научно-краеведческих организаций России, общество до 1920-х годов было единственным центром и руководящей силой общественно-краеведческого движения на Урале. Объединение ставило своей целью изучение и исследование Уральского края в естественно-историческом отношении и распространение естественно-исторических знаний в этом крае.