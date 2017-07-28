И получишь бафф

Летняя акция для участников квестов Uralstalker!

- Обладай широким кругозором или умей грамотно пользоваться поисковыми системами.

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Молодёжный клуб Русского географического общества приготовил для тебя подарок: фирменный головной убор БАФФ.

Чтобы его получить, необходимо:

1. зарегистрироваться на Осень Уральского следопыта. географический квест или Ural Revolution 17

2. Первым ответить на вопрос или выполнить задание, размещенное в группе

3. Прийти в редакцию и получить БАФФ.

4. Разместить фотографию с БАФФом на своей странице в Фейсбуке или ВКонтакте, после чего мы перепостим ее на страницу группы Молодёжный клуб Русского географического общества

Внимание!

* Молодёжный клуб Русского географического общества ghbujnjdbk 100 (сто) !!! подарков.

* Получить можно только один БАФФ, дальше ответы будут зачитываться, но подарок переходит следующему участнику



