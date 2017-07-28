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Мобильные новости Автор: stalker - 28.07.2017
uralstalker
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И получишь бафф

Летняя акция для участников квестов Uralstalker!
- Обладай широким кругозором или умей грамотно пользоваться поисковыми системами.
- Будь стремительным или не теряй с нами связь!
Молодёжный клуб Русского географического общества приготовил для тебя подарок: фирменный головной убор БАФФ.
Чтобы его получить, необходимо:
1. зарегистрироваться на Осень Уральского следопыта. географический квест или Ural Revolution 17
2. Первым ответить на вопрос или выполнить задание, размещенное в группе
3. Прийти в редакцию и получить БАФФ.
4. Разместить фотографию с БАФФом на своей странице в Фейсбуке или ВКонтакте, после чего мы перепостим ее на страницу группы Молодёжный клуб Русского географического общества
Внимание!
Молодёжный клуб Русского географического общества ghbujnjdbk 100 (сто) !!! подарков.
* Получить можно только один БАФФ, дальше ответы будут зачитываться, но подарок переходит следующему😜 участнику


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