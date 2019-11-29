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Новости Автор: - 29.11.2019
обложка журнала Уральский следопыт декабрь 2019
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750 – ый

Именно такой сквозной номер у журнала Уральский следопыт, который отправлен сегодня читателям. Последний в этом году, декабрьский следопыт включил в себя в виде приложения coverUM_2019_2019 12 Уральский меридиан 64"Уральский меридиан", подготовленный членами Федерации спортивного туризма Свердловской области. Конечно, традиционный "журнал в журнале" - блок фантастики "Аэлита", который содержит как привычный жанр научной фантастики, так и юмористический взгляд на неведомое.

"Встречный ветер" представлен заметками из нескольких экспедиций по Северному, Полярному, и Заполярному Уралу, фотозарисовками достопримечательностей Южного и Среднего Урала.

"Река времени" поднимает пласты истории прошлого века.

 

при финансовой поддержке

при финансовой поддержке

Продолжается грантовый проект "Храни свой край" - это третий подряд проект, поддержанный Фондом Президентских грантов! В этом году завершился проект "Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества", перед этим  - "История России. Река Чусовая", включивший в себя пятилетнюю фотоэкспедицию с одноименным названием.

Встречайте юбилейный Уральский следопыт

обложка журнала Уральский следопыт декабрь 2019

обложка журнала Уральский следопыт декабрь 2019


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