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МероприятияНовости Автор: - 29.06.2020
найди меня 02 координаты
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Найди по координатам 02

Участвуй в игре найди по координатам

Найди по предложенным координатам пакет с журналом "Уральский следопыт

♦ Сделай фото с журналом так, чтобы были видны обложка и лицо.  найди меня 01 пакет на месте

♦ Размести эту фотографию в группе "Уральского следопыта" в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/uralstalker и сообщи, какая достопримечательность расположена рядом.

♦ Если ты обладатель спрятанного журнала в первом комментрии к фото - укажи номер своей банковской карты 

 

Тот, кто первый обнаружит пакет, получит на указанный счет 1000 (одну тысячу) рублей!

Приз выдается только до 31 декабря 2020 года, спешите

Журнал можно забрать себе на память.

найди меня 02 координаты

 

 


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