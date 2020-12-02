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НовостиУральский следопыт Автор: - 02.12.2020
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Зимний

журнал Уральский следопыт

Река времени

Таёжный уголок. Михаил Федоров

Даурская лиственница. Наследие генерала. Александр Булгаков

Снабженец Нансена. 33 собаки и Тронтхейм. Елена Коновалова

Гоосенки. Заводская «валюта» – товарные чеки. Александр Макурин

Уральская фрейлина. Дочь Тайного советника. Ольга Портемкина

Встречный ветер

Ямал — исследования не заканчиваются. Фират Нурмухаметов

Камень цвета кипрея. Михаил Попов

Дидино. Вопросы без ответов. Юрий Мамонтов

Длиннохвостый поморник. Николай Вехов

Стопа — опора тела. Евгений Ватагин

Подземные следопыты. Екатерина Рублева

Аэлита

Ересь Энцелада.  Виталий Винтер

Просто Мухин. Вадим Ечеистов

Важное. Анна Финчем

Братья по разуму. Александр Филичкин

Уральский меридиан

2020-12 um65И уже семьдесят?.. Татьяна Кисилева

Европа-Азия. Андрей Яговкин

Матушка. Наставник. Дмитрий Тиунов

Легенды Свердловского туризма

Майская прогулка в эпоху пандемии. Виктор Гроховский

Неизвезведанный Сарымсакты. Александра Другова, Михаил Ларионов

По льду Малого Байкала. Наперегонки с кароновирусом. Александр Блинков

Шесть дней на каяках по заливу Принс-Уильям. Семен Хаит

Мы говорим «туризм» — подразумеваем Лебедев…

Календарь по спортивному туризму 2021 

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