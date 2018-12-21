А у нас Новый год уже наступил! Встречайте январский номер журнала

Получен из типографии и отправлен подписчикам свежий выпуск "Уральского следопыта".
Ждите почтальонов, спрашивайте в киосках!
Раздел Встречный ветер затеял Морской бой, принёс Дыхание Арктики и познакомит читателей с уральскими конфлюентерами. Обо этих экспедициях и мероприятиях читайте в подробных статьях, любуйтесь красочными фотографиями.
Раздел Река Времени как всегда весьма обширен и многообразен. Тут и
Снежинский след Бажова и Пророчества уездного масштаба. Приоткрываются тайны захоронения старообрядческого священника Симеона и Красного лога.
Раздел фантастики "Аэлита" представлен в рубриках:
"Законы Вселенной" и "Координаты чудес"
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