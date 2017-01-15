Ледовый штурм. Рыболовные состязания 2017

ПОЛОЖЕНИЕ

фестиваль по ловле рыбы со льда «Ледовый штурм 2017».

1. Общие положения

1.3. Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие рыболовной ловли в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

Задачами проведения Соревнования являются:

1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) выявления перспективных и талантливых рыболовов;

4) пропаганда здорового образа жизни;

6) пропаганда современных принципов спортивного рыболовства

2. Место и сроки проведения

2.1. Фестиваль состоятся 22 января 2017 года в городе Екатеринбурге.

2.2. Место проведения Соревнования – Городской пруд

2.3. Место сбора – Екатеринбург, Наб. рабочей молодежи, 3 (набережная рядом со Свердловской областной больницей № 2).

3. Организаторы мероприятия. Права и обязанности.

3.1. Организатор фестиваля - редакция журнала «Уральский следопыт» участвующее в подготовке Соревнования. Непосредственное проведение соревнованием возлагается на Общественную организацию Свердловской области «Федерация рыболовного спорта» (далее – Организатор),

3.6. Состав Главной судейской коллегии фестиваля: главный судья – Межин С.Ю.

4. Требования к участникам Фестиваля.

4.1. Соревнования открытые. К участию в соревнованиях допускаются все желающие рыболовы-любители, достигшие 18-летнего возраста. Рыболовы – спортсмены допускаются с любой квалификацией. Участники младшей возрастной категории допускаются только в присутствии родителей или с лицами, заменяющими их, при наличии нотариальной доверенности.

4.2. Участник соревнований при себе должен иметь документ удостоверяющий личность.

5. Порядок проведения соревнований.

5.1. Соревнования проводятся 22 января 2017 года в один тур в один день продолжительностью 4 часа.

5.2. Соревнования проводятся при толщине ледяного покрова не менее 10 см.

5.3. На соревнованиях разрешается пользоваться удочкой с любой оснасткой и приманкой (мормышка, блесна, балансир, крючок и их сочетания). Во время тура соревнований спортсмену разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу - только одной удочкой.

5.4. Все ледобуры участников соревнований, у которых с ножей сняты чехлы, должны находиться на водоёме в вертикальном положении с забуренными в лёд ножами. Пользоваться мотоледобурами запрещается. Всем участникам соревнований (спортсменам, судьям, тренерам, представителям и другим) перемещаться во время соревнований по водоёму вне зоны соревнования со снятыми с ножей ледобуров чехлами запрещено. После сигнала «Финиш» спортсмены-участники соревнования должны вынуть снасть из воды, закрыть ножи ледобуров чехлами и ожидать судей-контролеров для сдачи им своего улова.

5.5. Для обозначения лунок рыболов должен иметь при себе одинаковые маркированные флажки. В процессе соревнования спортсмен может сверлить неограниченное число лунок, но ловить только на 5 своих зафлажкованных лунках, которые вправе менять в ходе соревнования.

5.6. В процессе тура соревнований подаётся четыре сигнала: первый - приготовиться; второй - старт; третий - до финиша осталось 5 минут; четвёртый – финиш.

При входе спортсменов в зону ножи ледобуров должны быть закрыты чехлом.

5.7. В зоне соревнований спортсмены располагаются друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. Преимущество имеет спортсмен, первым прибывший на выбранное место и отметивший его флажком.

5.8. После второго сигнала (“Старт”) спортсмены могут свободно передвигаться в своих зонах, занимать место и сверлить неограниченное количество лунок. Лунка, обозначенная флажком, считается занятой и является местом ловли спортсмена.

5.9. По сигналу «Финиш» рыболовы прекращают ловлю и сдают улов судьям.

5.10. Регламент соревнований.

07.45-08.45 Регистрация участников

09.00 Построение участников, открытие соревнований

09.15 Выдвижение участников к зоне соревнования

09.25 Сигнал «Приготовиться» - вход в зону.

09.30 Сигнал «Старт»

13.25 Сигнал «5 минут до финиша»

13.30 Сигнал «Финиш»

13.30-14.30 Взвешивание, подведение итогов

15.00 Построение, объявление результатов соревнования, награждение победителей

15.30 Отъезд участников



