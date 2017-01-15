Мобильные новостиЛедовый штурм Автор: stalker - 15.01.2017
спортивный туризм
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Ледовый штурм. Туризм-2017

Участники эстафеты:

В соревнованиях принимают участие команды в составе 5 человек, для школьников - 5 учащихся + 1 руководитель.

Участники эстафеты должны быть одеты по погоде.

Максимальное количество баллов на каждом этапе – 10 баллов.

 

Место проведения:

Набережная городского пруда (акватория городского пруда)

Порядок проведения эстафеты:

12:00 – Построение, общее фото, регистрация и старт команд.

14:00 – Время последнего старта команд

*команды могут зарегистрироваться и стартовать в любой время с 12:00 до 14:00 часов.

15:00 – Окончание мероприятия

 

Этапы туристической эстафеты:

1. Туристические навыки: установка палатки.

Участникам необходимо правильно установить каркасную двухслойную палатку. После выполнения  задания необходимо сложить ее в первоначальное состояние.

Штрафы этапа:

  • палатка перекошена – 3 балла;
  • тент не привязан к дугам – 2 балла;
  • палатка упакована неаккуратно – 5 баллов.

Контрольное время прохождения этапа: 10мин.

 

  1. Туристические навыки: укладка рюкзака.

Участникам необходимо быстро и правильно упаковать рюкзак. Туристическое снаряжение предоставляется организаторами.

Штрафы этапа:

  • неправильное расположение снаряжения внутри рюкзака – 1- 5 баллов;

Контрольное время прохождения этапа: 5 мин.

 

  1. Краеведческая викторина

Участникам необходимо правильно ответить на вопросы и распознать топознаки. За каждый неправильный ответ начисляются штрафные баллы.

Контрольное время прохождения этапа: 5 мин.

 

  1.  Оказание первой помощи:

Команда должна показать навыки правильной иммобилизации нижних конечностей при переломе: оказать первую помощь пострадавшему (одному из участников) и перенести его в заданное расстояние.

Штрафы этапа:

  • недостаточно жесткая фиксация суставов – 3 балла;
  • неаккуратная транспортировка пострадавшего – 3 балла;
  • неаккуратно сложенный инвентарь после выполнения задания – 2 балла.

Контрольное время прохождения этапа: 10мин.


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