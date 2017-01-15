Ледовый штурм. Туризм-2017

Участники эстафеты:
В соревнованиях принимают участие команды в составе 5 человек, для школьников - 5 учащихся + 1 руководитель.
Участники эстафеты должны быть одеты по погоде.
Максимальное количество баллов на каждом этапе – 10 баллов.
Место проведения:
Набережная городского пруда (акватория городского пруда)
Порядок проведения эстафеты:
12:00 – Построение, общее фото, регистрация и старт команд.
14:00 – Время последнего старта команд
*команды могут зарегистрироваться и стартовать в любой время с 12:00 до 14:00 часов.
15:00 – Окончание мероприятия
Этапы туристической эстафеты:
1. Туристические навыки: установка палатки.
Участникам необходимо правильно установить каркасную двухслойную палатку. После выполнения задания необходимо сложить ее в первоначальное состояние.
Штрафы этапа:
- палатка перекошена – 3 балла;
- тент не привязан к дугам – 2 балла;
- палатка упакована неаккуратно – 5 баллов.
Контрольное время прохождения этапа: 10мин.
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Туристические навыки: укладка рюкзака.
Участникам необходимо быстро и правильно упаковать рюкзак. Туристическое снаряжение предоставляется организаторами.
Штрафы этапа:
- неправильное расположение снаряжения внутри рюкзака – 1- 5 баллов;
Контрольное время прохождения этапа: 5 мин.
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Краеведческая викторина
Участникам необходимо правильно ответить на вопросы и распознать топознаки. За каждый неправильный ответ начисляются штрафные баллы.
Контрольное время прохождения этапа: 5 мин.
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Оказание первой помощи:
Команда должна показать навыки правильной иммобилизации нижних конечностей при переломе: оказать первую помощь пострадавшему (одному из участников) и перенести его в заданное расстояние.
Штрафы этапа:
- недостаточно жесткая фиксация суставов – 3 балла;
- неаккуратная транспортировка пострадавшего – 3 балла;
- неаккуратно сложенный инвентарь после выполнения задания – 2 балла.
Контрольное время прохождения этапа: 10мин.