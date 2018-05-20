Юбилейная Аэлита

прошла в Екатеринбурге с 17 по 20 апреля 2018 года - самый старый конвент на постсоветском пространстве. Он был организован в 1981 году журналом "Уральский следопыт".

В торжественной обстановке в Доме писателя была вручена главная премия фестиваля - Премия "Аэлита" - писатель фантаст Вадим Панов, автор серий Тайный город, Анклавы.

Другие премии 35-ого фестиваля "Аэлита":

Мемориальная премия им. В.И.Бугрова - Александр Гриценко,

Премия "Старт" - Чепурин Николай (дебютная книга «Наследие бога войны»),

Орден "Рыцарь Фантастики" им. И.Г.Халымбаджи - Дмитрий Байкалов, Олег Колесников, Лев Лапкин (Саша Кругосветов),

Орден "Добра и Света" им. И.А.Соколова - Виталий Пищенко, Анатолий Изотов, Светлана Пархоменко,

Премия Конкурса Короткого Рассказа (вручалась по результатам голосования участников фестиваля) - Юлия Гладкая ("Да будет свет"),

Победители конкурса "Рассказ за 100" (определялись по результатам голосования жюри) - Мария Силкина ("Улиточный пастух"), Ольга Новокрещенова (детско- юношеская номинация «Один день из жизни космо-героя").

После окончания фестиваля приглашение войти в редакционный совет журнала "Уральский следопыт" получили Вадим Панов и Дмитрий Байкалов