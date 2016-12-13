Академик Большаков в Наблюдательном Совете журнала

Согласие принять участие в наблюдательном Совете журнала "Уральский следопыт" выразил Владимир Большаков - академик Российской академии наук.
Владимир Николаевич Большаков внёс существенный вклад в популяционную и эволюционную экологию, в теорию внутривидового формообразования и экологической адаптации. Руководил исследованиями роли различных форм внутривидовой изменчивости, структуры популяции животных, её динамики и устойчивости в условиях влияния различных антропогенных факторов. Развил теорию академика С. С. Шварца о различном характере приспособлений, направленных на поддержание энергетического баланса со средой, у видов и внутривидовых групп животных. Уделяет внимание проблемам продуктивности и устойчивости горных и северных экосистем, экологическому прогнозированию и экспертизе, охране природы Урала.
Опубликовал более 600 научных трудов, из них более 50 монографий; а также ряд научно-популярных книг (в том числе «Звери Урала», «Мир млекопитающих»), статей и брошюр; учебников («Экология», «Региональная экология»); принимал активное участие в создании Красной книги Среднего Урала и красных книг Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов
Награды:
- Орден Трудового Красного Знамени (1983 год)
- Лауреат Золотой медали им. В. Н. Сукачева 1986 года (за серию работ по популяционной экологии животных)
- Лауреат Государственной премии СССР (1990 год; за серию работ по млекопитающим)
- Международный орден «Рыцарь Белого Креста» за гуманность и справедливость (1992 год)
- Лауреат международной премии и медали им. А. П. Карпинского 1993 года (за работы по экологии животных)
- Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 1996 года — за работу «Научные основы и методика обеспечения радиоэкологической безопасности на базе биоиндикации и геохимии ландшафтов»
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
- Премия им. А. Н. Северцова за серию работ по эволюционной и популяционной морфологии млекопитающих (1999 год)
- Серебряная медаль и диплом лауреата премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2003 год; за работу по экологической безопасности)
- Премия им. И. И. Шмальгаузена за серию работ «Хромосомная изменчивость у млекопитающих и её взаимосвязь с эволюционными преобразованиями морфологических структур и популяционно-экологическими характеристиками» (2004 год)
- Демидовская премия (2004 год)
- Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования 2006 года — за создание учебника «Экология» для образовательных учреждений высшего профессионального образования
- Почётный гражданин Екатеринбурга
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2014)