НовостиРусское географическое общество Автор: stalker - 13.12.2016
Наблюдательный Совет SverlRGO
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Академик Большаков в Наблюдательном Совете журнала

Согласие принять участие в наблюдательном Совете журнала "Уральский следопыт" выразил Владимир Большаков - академик Российской академии наук.

Владимир Николаевич Большаков  внёс существенный вклад в популяционную и эволюционную экологию, в теорию внутривидового формообразования и экологической адаптации. Руководил исследованиями роли различных форм внутривидовой изменчивости, структуры популяции животных, её динамики и уBol'shakov Наблюдательный Советстойчивости в условиях влияния различных антропогенных факторов. Развил теорию академика С. С. Шварца о различном характере приспособлений, направленных на поддержание энергетического баланса со средой, у видов и внутривидовых групп животных. Уделяет внимание проблемам продуктивности и устойчивости горных и северных экосистем, экологическому прогнозированию и экспертизе, охране природы Урала.

Опубликовал более 600 научных трудов, из них более 50 монографий; а также ряд научно-популярных книг (в том числе «Звери Урала», «Мир млекопитающих»), статей и брошюр; учебников («Экология», «Региональная экология»); принимал активное участие в создании Красной книги Среднего Урала и красных книг Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округовНаблюдательный Совет SverlRGO

Награды:

  • Орден Трудового Красного Знамени (1983 год)
  • Лауреат Золотой медали им. В. Н. Сукачева 1986 года (за серию работ по популяционной экологии животных)
  • Лауреат Государственной премии СССР (1990 год; за серию работ по млекопитающим)
  • Международный орден «Рыцарь Белого Креста» за гуманность и справедливость (1992 год)
  • Лауреат международной премии и медали им. А. П. Карпинского 1993 года (за работы по экологии животных)
  • Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 1996 года — за работу «Научные основы и методика обеспечения радиоэкологической безопасности на базе биоиндикации и геохимии ландшафтов»
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
  • Премия им. А. Н. Северцова за серию работ по эволюционной и популяционной морфологии млекопитающих (1999 год)
  • Серебряная медаль и диплом лауреата премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2003 год; за работу по экологической безопасности)
  • Премия им. И. И. Шмальгаузена за серию работ «Хромосомная изменчивость у млекопитающих и её взаимосвязь с эволюционными преобразованиями морфологических структур и популяционно-экологическими характеристиками» (2004 год)
  • Демидовская премия (2004 год)
  • Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования 2006 года — за создание учебника «Экология» для образовательных учреждений высшего профессионального образования
  • Почётный гражданин Екатеринбурга
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2014)

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Академик Большаков в Наблюдательном Совете журнала 5 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
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