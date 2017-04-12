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Новости Автор: Дежурный Следопыт - 12.04.2017
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Апрельский номер журнала “Уральский следопыт” вышел из печати.

Содержание

Встречный ветер

Наши проекты
Семёнов МихаилКак заинтересовать молодёжь изучать историю?
Тамплон Евгений ФридриховичБольшой Макуш
Страна Топонимия
Гильманов ИльдарОзеро, где живет аждаха
Быть молодым - здорово!
Митюкляев ПавелНефильтрованное небо
Назипова ЮлияЖизнь надо наполнять событиями!

Река времени

Далекое-близкое
Шубницина Елена, Согрин СергейПятидесятые. Приполярный зимний.
Литературное краеведение
Кунтур ЯнФото из семейного альбома
Природа и мы
Беляков ОлегКуланы Чингисхана
Наши проекты
Горбунов Юний Алексеевич, Волович ВиталийИстория России. Река Чусовая. Кумышанские страсти.
Горбунов Юний Алексеевич, Ячменев НиколайИстория России. Река Чусовая. Поселок Усть-Койва
Клуб собирателей
Попов ВасилийОрдера Лысьвенского завода
Далекое-близкое
Соколов ЭдуардГитара в космосе
Тропой поиска
Пичугин АндрейОстров Сосновый — легенды и факты

Аэлита

Законы вселенной
Козлов ДмитрийОкончательное решение
Координаты чудес
Ворожцов ДмитрийПо ту сторону зеркала
Повод для улыбки
Булгаков СергейЧёрТ-34


Апрельский номер журнала “Уральский следопыт” вышел из печати. 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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