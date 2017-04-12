Апрельский номер журнала “Уральский следопыт” вышел из печати.

Содержание
Встречный ветер
Наши проекты
Семёнов Михаил — Как заинтересовать молодёжь изучать историю?
Тамплон Евгений Фридрихович — Большой Макуш
Страна Топонимия
Гильманов Ильдар — Озеро, где живет аждаха
Быть молодым - здорово!
Митюкляев Павел — Нефильтрованное небо
Назипова Юлия — Жизнь надо наполнять событиями!
Река времени
Далекое-близкое
Шубницина Елена, Согрин Сергей — Пятидесятые. Приполярный зимний.
Литературное краеведение
Кунтур Ян — Фото из семейного альбома
Природа и мы
Беляков Олег — Куланы Чингисхана
Наши проекты
Горбунов Юний Алексеевич, Волович Виталий — История России. Река Чусовая. Кумышанские страсти.
Горбунов Юний Алексеевич, Ячменев Николай — История России. Река Чусовая. Поселок Усть-Койва
Клуб собирателей
Попов Василий — Ордера Лысьвенского завода
Далекое-близкое
Соколов Эдуард — Гитара в космосе
Тропой поиска
Пичугин Андрей — Остров Сосновый — легенды и факты
Аэлита
Законы вселенной
Козлов Дмитрий — Окончательное решение
Координаты чудес
Ворожцов Дмитрий — По ту сторону зеркала
Повод для улыбки
Булгаков Сергей — ЧёрТ-34