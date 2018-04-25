Апрельский номер журнала “Уральский следопыт” за 1986 год

Музей одного экспоната
Чаплин Сергей, Козлов Лука — Портрет Ильича
Поэтические маршруты
Найдич Михаил — Деревья вскинули зарю...
Найти себя!
Фёдорова Галина — Чудесный сплав
Юность отцов
Березовский Николай — Интернат имени Гагарина
Диалог-клуб
Шинкаренко Юрий — Понять, что творится на свете...
Барвиш Белла — Ни дня - без страничке!
Дьякова Людмила — Хочешь чтобы тебя уважали? Читай больше!
Проза
Кудрявцева Вера — Игрушка для учителя...
Чумичев Левиан — Пустовала малуха...
Рубежи Отечества
Борисихин Юрий — Неприкосновенная земля
Мой друг фантастика
Другаль Сергей — Василиск.
Брандис Евгений — Он между нами жил...
Спрашивайте - отвечают...
Наука и техника
Булгакова О. — Зов космоса
Давным-давно
Максимов Сергей — Плавня
Плеханов С. — Писатель-землепроходец
Мир на ладони
Коротко о многом
Горячев Игорь — Уфа, улица Крупской