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Мобильные новостиНовости Русского географического общества Автор: - 24.04.2019
ВМК4 тираж апрель 5_
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Апрельский Вестник

Молодежного клуба РГО "Уральский следопыт" вышел из печати 23 апреля

при финансовой поддержке

при финансовой поддержке

Газета тиражом 999 экземпляров (не требует регистрации СМИ)  выпускается в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов "Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества"

Участники школы travel-журналистики  подготовили материалы:

coverVestnikMK_RGO_US-05_- о прошедшем 20 апреля квесте "МАРС.Экспансия" на площадке Уральского государственного аграрного университета

-  о поездке на Аракульский Шихан - уникальный памятник природы в Челябинской области

- по путевым заметкам пешего похода по Зигальге - самому протяженному хребту Башкортостана, на Южном Урале

- экскурсионные маршруты в Казани, посещенные за одни выходные

- живописная поездка в Карловы Вары в рубрике "Вокруг света"

- путешествие по родной стране необычными для большинства жителей способами: автостоп на попутном автотранспорте и электриченг, пересаживаясь на стыковочных станциях только на электропоездах

- интервью с туристом, совершившем десятки путешествий по различным континентам


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