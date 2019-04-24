Апрельский Вестник

Молодежного клуба РГО "Уральский следопыт" вышел из печати 23 апреля

Газета тиражом 999 экземпляров (не требует регистрации СМИ) выпускается в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов "Уральский следопыт - Молодёжный клуб Русского географического общества"

Участники школы travel-журналистики подготовили материалы:

- о прошедшем 20 апреля квесте "МАРС.Экспансия" на площадке Уральского государственного аграрного университета

- о поездке на Аракульский Шихан - уникальный памятник природы в Челябинской области

- по путевым заметкам пешего похода по Зигальге - самому протяженному хребту Башкортостана, на Южном Урале

- экскурсионные маршруты в Казани, посещенные за одни выходные

- живописная поездка в Карловы Вары в рубрике "Вокруг света"

- путешествие по родной стране необычными для большинства жителей способами: автостоп на попутном автотранспорте и электриченг, пересаживаясь на стыковочных станциях только на электропоездах

- интервью с туристом, совершившем десятки путешествий по различным континентам