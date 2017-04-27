Армлифтинг

Соревнования проводятся c учетом весовых и возрастных категорий.

Абсолютный победитель определяется согласно правил спортивных организаций

Место и время проведения.

г. Екатеринбург, Плотинка Исторический сквер, 28 мая 2017 года.

Регистрация и взвешивание с 09:00 до 10:00. Старт в 11:00 часов

Организаторы соревнований

Общее руководство осуществляет редакция журнала «Уральский Следопыт»,

спортивные организации World raw powerlifting federation,

Союз пауэрлифтеров России, Armlifting Professional League,

International multirepeat benchpress federation.

Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья – Чуркин Дмитрий А.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 13 лет. Участники младше 13 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организатором соревнований. Спортсмены, не достигшие 15 лет, допускаются до участия в соревнованиях только в сопровождении тренера или родителей, либо их законных представителей. Каждый участник перед участием в соревнованиях должен проконсультироваться со своим врачом об участии в турнире. Все спортсмены выступают на свой страх и риск, осознавая, что могут получить серьезную травму. Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья спортсменов, а так же риски, связанные с травмами. Экипировка и форма одежды участников должна соответствовать правилам федерации WRPF, СПР, APL и IMBF. Участники, не выполняющие требования по экипировке и форме одежды на помост не допускаются.

Награждение

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются памятными медалями и дипломами. Абсолютный победитель награждается памятным Кубком.

Спортсмены награждаются ценными призами от партнеров и спонсоров чемпионата.

Финансирование

Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей соревнований берут на себя: редакция журнала «Уральский Следопыт», World raw powerlifting federation, Союз пауэрлифтеров России, Armlifting Professional League, International multirepeat benchpress federation и возможные спонсоры.

Расходы по командированию, размещению и питанию участников и их тренеров берут на себя командирующие организации или сами участники.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Скачать положение можно здесь armlifting-me17

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