Ледовое граффити 2017

Конкурс ледового граффити проводится в три этапа:

1. конкурс эскизов. До 20 января необходимо прислать эскиз предлагаемой работы на адрес quest-stalker-66@mail.ru

2. Отборочный этап 21 января в субботу: каждому участнику отводится 1-2 метра стены в городке, которую они расписывают с 10 до 14 часов (пока нет много посетителей). Затем жюри отбирает финалистов.

3. Финал 22 января в воскресение с 10 до 14. Расписывание общей стены создает свой шедевр на поверхности вокруг елки. Там около 50 метров в длину, 4 в высоту. Из непрошедших отбор финалисты могут набирать себе команду помощников: краски греть, подавать, фон подкрашивать - все как у великих мастеров!

Далее определение победителей, награждение.

с 14 часов начинается фестивальный блок ледолазания по этим самым расписанным поверхностям до 20 часов. А в ночь с воскресения на понедельник приезжают бульдозеры и всю красоту превращают в ледовую крошку

Особенности ледового граффити:

- при попадании краски на лед начинается экзотермическая реакция. Т.е. после попадания на вертикальную поверхность на льду возникает водяная пленка, и краска начинает течь. Очень немногие успевают схватить эту особенность и подстроиться рисовать короткими впрысками - слабая адгезия краски на лед. Непривычный стиль «под акварель»

конкурсные эскизы