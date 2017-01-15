Мобильные новостиЛедовый штурм Автор: stalker - 15.01.2017
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Ледовый штурм. Мас-рестлинг 2017

Положение

 о проведении открытого турнира г. Екатеринбурга по мас-рестлингу,

в рамках зимнего фестиваля Ледовый штурм-2017

Цели.

- выявление сильнейших спортсменов;

- пропаганда силовых единоборств как массовых зрелищных среди молодежи видов  спорта;

- формирование престижности занятиями спортом в молодежной среде, как следствие формирования престижности здорового образа жизни;

Место и время проведения.

г. Екатеринбург, площадь им. 1905 года, Ледовый городок,  22 января 2017 года. Регистрация и взвешивание с 12:30 до 13:30 часов. Старт в 14:00 часов.

Руководство

 Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – Казаков А. Ю.,  руководитель помоста – Пермяков М. В.

Участники и  программа

 К участию допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку, медицинскую страховку и допущенные к участию в соревнованиях врачом.

Весовые категории:  младшие юноши (12-14 лет) абсолютная категория; мужчины 60,70,80,90,90+ кг; женщины 50, 60, 70, 70+ кг.

При наличии в какой либо весовой категории менее трех участников категория аннулируется и примыкает к более тяжелой категории.

Судейство

Судейская бригада: руководитель помоста, арбитр (судья на помосте), технический  секретарь, судья-информатор.

Награждение

 Спортсмены, завоевавшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

Финансирование

 Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей соревнований берут на себя: Уральская федерация мас-рестлинга и возможные спонсоры.

Заявки

Предварительные заявки на участие принимаются по адресу: jelika_@mail.ru и по телефону оргкомитета 8922-222-10-22 Алексей Казаков.

Данное положение является вызовом на соревнования.

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