Ледовый штурм. Мас-рестлинг 2017

Положение

о проведении открытого турнира г. Екатеринбурга по мас-рестлингу,

в рамках зимнего фестиваля Ледовый штурм-2017

Цели.

- выявление сильнейших спортсменов;

- пропаганда силовых единоборств как массовых зрелищных среди молодежи видов спорта;

- формирование престижности занятиями спортом в молодежной среде, как следствие формирования престижности здорового образа жизни;

Место и время проведения.

г. Екатеринбург, площадь им. 1905 года, Ледовый городок, 22 января 2017 года. Регистрация и взвешивание с 12:30 до 13:30 часов. Старт в 14:00 часов.

Руководство

Общее руководство осуществляет РООСО «Уральская федерация мас-рестлинга». Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – Казаков А. Ю., руководитель помоста – Пермяков М. В.

Участники и программа

К участию допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку, медицинскую страховку и допущенные к участию в соревнованиях врачом.

Весовые категории: младшие юноши (12-14 лет) абсолютная категория; мужчины 60,70,80,90,90+ кг; женщины 50, 60, 70, 70+ кг.

При наличии в какой либо весовой категории менее трех участников категория аннулируется и примыкает к более тяжелой категории.

Судейство

Судейская бригада: руководитель помоста, арбитр (судья на помосте), технический секретарь, судья-информатор.

Награждение

Спортсмены, завоевавшие призовые места, награждаются грамотами и медалями.

Финансирование

Все расходы, связанные с награждением призеров и победителей соревнований берут на себя: Уральская федерация мас-рестлинга и возможные спонсоры.

Заявки

Предварительные заявки на участие принимаются по адресу: jelika_@mail.ru и по телефону оргкомитета 8922-222-10-22 Алексей Казаков.

Данное положение является вызовом на соревнования.