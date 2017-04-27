Соревнования радиоуправляемых автомоделей

Колесная база Не менее 300 мм

Масса Не менее 4000 г

Наружный диаметр смонтированных колес Не менее 115 мм

Ширина смонтированных колес Не менее 57 мм

Расстояние от нижней точки поверхности до нижней точки картера двигателя. Метод измерения – модель ставится на ровную поверхность без колёс и прижимается к ней, после чего измеряется расстояние от поверхности до нижней точки картера. Не ограничено