Соревнования радиоуправляемых автомоделей

К участию допускаются фабрично изготовленные модели для хобби и спорта. Допускаются также самостоятельно изготовленные модели, соответствующие требованиям, изложенным в данном разделе.
Ориентировочное расписание:
10.00 Регистрация участников, открытие соревнований.
10.30-13.00 Тренировка. Квалификационные заезды.
13.00-13.30 Обед.
13.30-15.30 Финальные заезды.
16.00-17.00 Награждение победителей, закрытие соревнований.
10.30-13.00 Тренировка. Квалификационные заезды.
13.00-13.30 Обед.
13.30-15.30 Финальные заезды.
16.00-17.00 Награждение победителей, закрытие соревнований.
Скачать Правила проведения соревнований здесь avto-me17
Общие технические требования для всех моделей участников.
- Модель должна быть оснащена чипом системы хронометража (транспондер) , личный, либо предоставляется организатором на прокат.
- Привод может быть на 2 колеса или на 4, кроме случаев указанных явно. Никаких различий для моделей с различным количеством ведущих колес в каждом классе не делается, кроме случаев указанных явно.
- Модели должны быть 4-х колесными. Движителями модели могут быть только колеса.
- Управляемыми могут быть только 2 передних колеса.
- Модели должны быть оборудованы опрятными, окрашенными кузовами из лексана. Если во время гонки модель теряет кузов, она должна быть немедленно остановлена и повторно выпускается на трассу только после исправления.
- На кузов должен быть нанесен стартовый номер модели. Номера предоставляются организатором соревнований.
- Шины должны быть изготовлены из резины или резиноподобного материала. Шины не должны содержать частей из металла или твердого пластика. Применение металлических дисков не допускается.
- Не допускаются никакие активные устройства, такие как: подруливающие автоматические устройства (например, гироскопы), активные подвески и другие устройства, мешающие оценить водительское мастерство пилота.
- Установка телеметрических датчиков разрешена, в т.ч. с возможностью передачи информации. Однако любые устройства дистанционной регулировки параметров модели не допускаются.
- Внешние антенны могут быть только гибкими. Жесткие антенны запрещены.
- Модели с ДВС должны быть оборудованы глушителями. В случае отсоединения глушителя в ходе заезда модель должна вернутся на питлейн для устранения неисправности.
- Модели должны быть оборудованы исправными тормозами. Совместная работа сцепления и тормоза должна обеспечивать возможность удержания модели на месте с работающим двигателем.
- Запрещается использование внешних частей кузова, силового каркаса, спойлеров, антикрыльев, бамперов изготовленных из металла. Передние части шасси должны быть оснащены пластиковыми бамперами.
- Запрещено использование любых видов шинных намазок.
Классы моделей. Технические требования.
Багги 8Д
|Длина
|Не более 730 мм
|Ширина
|Не более 310 мм
|Высота без антенны
|Не более 250 мм при полном сжатии подвески
|Колесная база
|270-330 мм
|Масса
|Не менее 3200 г
|Наружный диаметр смонтированных колес
|110-120 мм
|Ширина смонтированных колес
|Не более 47 мм
|Ширина колесных дисков
|Не более 45 мм
|Антикрыло
|Одно антикрыло крыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
- Двигатель: Калильный, одноцилиндровый, двухтактный двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 4.6 см3 (0.28 куб.дюйма) Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 125 см3.
- Трансмиссия – односкоростная, без реверса. Привод на 2 или 4 колеса.
- Кузов. Допускается только кузов в стиле багги.
Топливо
- Разрешено топливо, состоящее из метилового спирта и масел. Допускается содержание нитрометана в топливе, но не более 25%.
- Топливо является ядовитым и токсичным веществом, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать меры личной безопасности.
- Запрещены добавки Гидразина, Перекиси водорода, Толуола, Оксида пропилена.
- На всех емкостях с топливом должна быть наклейка или надпись «Топливо модельное». Запрещается содержание топлива в немаркированных емкостях.
Багги 8Э
|Длина
|Не более 730 мм
|Ширина
|Не более 310 мм
|Высота без антенны
|Не более 250 мм при полном сжатии подвески
|Колесная база
|270-330 мм
|Масса
|Не менее 3200 г
|Наружный диаметр смонтированных колес
|110-120 мм
|Ширина смонтированных колес
|Не более 47 мм
|Ширина колесных дисков
|Не более 45 мм
|Антикрыло
|Одно антикрыло крыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
- Мотор электрический
- Ограничение по номинальному напряжению силовых батарей не более 14.8 В по номиналу.
- Трансмиссия – односкоростная, без реверса. Привод на 2 или 4 колеса.
- Кузов. Допускается только кузов в стиле багги.
Трак 8Д/Э
|Колесная база
|Не менее 300 мм
|Масса
|Не менее 4000 г
|Наружный диаметр смонтированных колес
|Не менее 115 мм
|Ширина смонтированных колес
|Не менее 57 мм
|Расстояние от нижней точки поверхности до нижней точки картера двигателя. Метод измерения – модель ставится на ровную поверхность без колёс и прижимается к ней, после чего измеряется расстояние от поверхности до нижней точки картера.
|Не ограничено
|Антикрыло
|Допускается одно антикрыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
- Двигатель: Калильный, одноцилиндровый, двухтактный, двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 4.6 см3 (0.28 куб.дюйма) или электрический мотор
- Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 150 см3.
- Ограничение по номинальному напряжению не более 14.8 В по номиналу.
- Трансмиссия – 1- ступенчатая. Привод на 2 или 4 колеса. Задним ходом во время соревнований пользоваться запрещается. Межосевые дифференциалы разрешены.
- Кузов. Допускается кузов грузового, легкового автомобиля, пикапа или SUV. Кузова, предназначенные для багги, запрещены.
Топливо
- Разрешено топливо, состоящее из метилового спирта и масел. Допускается содержание нитрометана в топливе, но не более 25%.
- Топливо является ядовитым и токсичным веществом, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать меры личной безопасности.
- Запрещены добавки Гидразина, Перекиси водорода, Толуола, Оксида пропилена.
- На всех емкостях с топливом должна быть наклейка или надпись «Топливо модельное». Запрещается содержание топлива в немаркированных емкостях.
Класс хобби.
Любые модели 8 и 10 масштаба не описанные выше.