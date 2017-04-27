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Майский экстрим-2017 Автор: stalker - 27.04.2017
автомодельные состязания в Историческом сквере
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Соревнования радиоуправляемых автомоделей

К участию допускаются фабрично изготовленные модели для хобби и спорта. Допускаются также самостоятельно изготовленные модели, соответствующие требованиям, изложенным в данном разделе.
автомодельные состязания на Плотинке

автомодельные состязания на ПлотинкеРазмеры  трассы  10х10 м.

Ориентировочное расписание:

10.00 Регистрация участников, открытие соревнований.
10.30-13.00 Тренировка. Квалификационные заезды.
13.00-13.30 Обед.
13.30-15.30 Финальные заезды.
16.00-17.00 Награждение победителей, закрытие соревнований.

Скачать Правила проведения соревнований здесь avto-me17 

место проведения авиамодельных соревнований
место проведения авиамодельных соревнований

Общие технические требования для всех моделей участников.

  • Модель должна быть оснащена чипом системы хронометража (транспондер) , личный, либо предоставляется организатором на прокат.
  • Привод может быть на 2 колеса или на 4, кроме случаев указанных явно. Никаких различий для моделей с различным количеством ведущих колес в каждом классе не делается, кроме случаев указанных явно.
  • Модели должны быть 4-х колесными. Движителями модели могут быть только колеса.
  • Управляемыми могут быть только 2 передних колеса.
  • Модели должны быть оборудованы опрятными, окрашенными кузовами из лексана. Если во время гонки модель теряет кузов, она должна быть немедленно остановлена и повторно выпускается на трассу только после исправления.
  • На кузов должен быть нанесен стартовый номер модели. Номера предоставляются организатором соревнований.
  • Шины должны быть изготовлены из резины или резиноподобного материала. Шины не должны содержать частей из металла или твердого пластика. Применение металлических дисков не допускается.
  • Не допускаются никакие активные устройства, такие как: подруливающие автоматические устройства (например, гироскопы), активные подвески и другие устройства, мешающие оценить водительское мастерство пилота.
  • Установка телеметрических датчиков разрешена, в т.ч. с возможностью передачи информации. Однако любые устройства дистанционной регулировки параметров модели не допускаются.
  • Внешние антенны могут быть только гибкими. Жесткие антенны запрещены.
  • автомоделизм машинкаМодели с ДВС должны быть оборудованы глушителями. В случае отсоединения глушителя в ходе заезда модель должна вернутся на питлейн для устранения неисправности.
  • Модели должны быть оборудованы исправными тормозами. Совместная работа сцепления и тормоза должна обеспечивать возможность удержания модели на месте с работающим двигателем.
  • Запрещается использование внешних частей кузова, силового каркаса, спойлеров, антикрыльев, бамперов изготовленных из металла. Передние части шасси должны быть оснащены пластиковыми бамперами.
  • Запрещено использование любых видов шинных намазок.

Классы моделей. Технические требования.            

Багги 8Д

Длина Не более 730 мм
Ширина Не более 310 мм
Высота без антенны Не более 250 мм при полном сжатии подвески
Колесная база 270-330 мм
Масса Не менее 3200 г
Наружный диаметр смонтированных колес 110-120 мм
Ширина смонтированных колес Не более 47 мм
Ширина колесных дисков Не более 45 мм
Антикрыло Одно антикрыло крыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
  • Двигатель: Калильный, одноцилиндровый, двухтактный двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 4.6 см3 (0.28 куб.дюйма) Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 125 см3.
  • Трансмиссия – односкоростная, без реверса. Привод на 2 или 4 колеса.
  • Кузов. Допускается только кузов в стиле багги.

Топливо

  • Разрешено топливо, состоящее из метилового спирта и масел. Допускается содержание нитрометана в топливе, но не более 25%.
  • Топливо является ядовитым и токсичным веществом, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать меры личной безопасности.
  • Запрещены добавки Гидразина, Перекиси водорода, Толуола, Оксида пропилена.
  • На всех емкостях с топливом должна быть наклейка или надпись «Топливо модельное». Запрещается содержание топлива в немаркированных емкостях.

Багги 8Э

Длина Не более 730 мм
Ширина Не более 310 мм
Высота без антенны Не более 250 мм при полном сжатии подвески
Колесная база 270-330 мм
Масса Не менее 3200 г
Наружный диаметр смонтированных колес 110-120 мм
Ширина смонтированных колес Не более 47 мм
Ширина колесных дисков Не более 45 мм
Антикрыло Одно антикрыло крыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
  • Мотор электрический
  • Ограничение по номинальному напряжению силовых батарей не более 14.8 В по номиналу.
  • Трансмиссия – односкоростная, без реверса. Привод на 2 или 4 колеса.
  • Кузов. Допускается только кузов в стиле багги.

Трак 8Д/Э

Колесная база Не менее 300 мм
Масса Не менее 4000 г
Наружный диаметр смонтированных колес Не менее 115 мм
Ширина смонтированных колес Не менее 57 мм
Расстояние от нижней точки поверхности до нижней точки картера двигателя. Метод измерения – модель ставится на ровную поверхность без колёс и прижимается к ней, после чего измеряется расстояние от поверхности до нижней точки картера. Не ограничено
Антикрыло Допускается одно антикрыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм.
  • Двигатель: Калильный, одноцилиндровый, двухтактный, двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 4.6 см3 (0.28 куб.дюйма) или электрический мотор
  • Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 150 см3.
  • Ограничение по номинальному напряжению не более 14.8 В по номиналу.
  • Трансмиссия – 1- ступенчатая. Привод на 2 или 4 колеса. Задним ходом во время соревнований пользоваться запрещается. Межосевые дифференциалы разрешены.
  • Кузов. Допускается кузов грузового, легкового автомобиля, пикапа или SUV. Кузова, предназначенные для багги, запрещены.

Топливо

  • Разрешено топливо, состоящее из метилового спирта и масел. Допускается содержание нитрометана в топливе, но не более 25%.
  • Топливо является ядовитым и токсичным веществом, поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать меры личной безопасности.
  • Запрещены добавки Гидразина, Перекиси водорода, Толуола, Оксида пропилена.
  • На всех емкостях с топливом должна быть наклейка или надпись «Топливо модельное». Запрещается содержание топлива в немаркированных емкостях.

 

Класс хобби.

Любые модели 8 и 10 масштаба не описанные выше.

Организаторы команда CORRtez
Главный судья: Игорь Валахов тел. 89122487853
Хронометрист: Чермянинов Николай тел. 89321175560

Программа фестиваля

Дисциплины фестиваля Майский экстрим-2017


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