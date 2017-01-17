НовостиУральский следопыт Автор: stalker - 17.01.2017
Просто фантастика, Осень Уральского следопыта - 16
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автограф-сессия АЭЛИТА012

Друзья, коллеги, уважаемые читатели! Прошлый год завершился более чем позитивно: в серии «Библиотека Уральского следопыта» в свет вышел наш новый сборник фантастики "АЭЛИТА 0 1 2" . Автор-составитель – Борис Долинго, редактор – Максим Фирсов. В составе сборника – рассказы, представленные на конкурс «Просто фантастика», который проходил в рамках фестиваля «Осень «Уральского Следопыта 2016». AELITA 0 1 2 web Осень Уральского следопыта 2016Для тех, кто еще не успел приобрести книгу, сообщаем: у вас появилась уникальная возможность не только купить сборник, но и попасть на автограф-сессию авторов сборника «АЭЛИТА 0 1 2» Инны Ожерельевой и Аркадия Марьина. Не откладывайте «на потом», приходите! Количество книг ограничено! Вы сможете своими глазами увидеть святая святых – нашу редакцию, купить книгу и пообщаться с авторами. Дата: 1 февраля Время: 10:00 – 18:00 Место: Екатеринбург, ул.Добролюбова, 9


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