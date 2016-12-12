Литературное агентствоНовости Автор: stalker - 12.12.2016
AELITA 0 1 2 web Осень Уральского следопыта 2016
2 голосов
1 комментарии

Библиотека Уральского следопыта

Вышел из печати сборник фантастических рассказов " АЭЛИТА 0 1 2 ", который составит серию "Библиотека Уральского следопыта".

В сборник вошли произведения русскоязычных авторов, прошедших отбор литературного конкурса "Просто фантастика!" Председатель жюри конкурса и составитель сборника - редактор раздела фантастики АЭЛИТА журнала "Уральский следопыт"  Борис Долинго.

В сборник вошли  произведения, попавшие в топ-лист по итогам работы жюри конкурса.

Это следующие авторы с рассказами:

Раздел "ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ"
01–Буренчева Наталья (Нэт Энсен) – Впервые
02–Бриз Евгений – Одноразовые чувства
03–Курамшин Артём – Экипаж, который спас человечество
04–Пальцун Сергей – Жемчужина Тангароа
05–Сверкунова Ирина – Блаженное сердце
06–Ледовский Вячеслав – Ничто человеческое
07–Гогоберидзе Юрий, Гогоберидзе Тенгиз – Чеширский лабиринт
08–Книга Игорь – Кольцо Гюйгенса
09–Королёв Сергей. – Рыцарь синей розы
10–Подымски Мишель ( – Инфинити*
11–Пляскин Станислав – Оставаться людьми
12–Оскарова Надежда – Поговорим
13–Шабельник Руслан – Дневник палача
14–Шабалдин Константин – Утки гадят в море
15–Лысенко Егор – Добро пожаловать
16–Белоусова Екатерина – Киборг Ромка
17–Зикунова Валерия – Там, где поджигают мосты

Раздел "КООРДИНАТЫ ЧУДЕС"
01–Лец Павел – Ник Брайт
02–Ожерельева Инна – Знак бесконечности
03–Ефремов Владислав – Доказать, что ветки нет
04–Романенко Алексей – Поэт дождя
05–Ивженко Анна – Муза
06–Белоусова Екатерина – Шаман пионерской дружины

Раздел «ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ»
01–Марьин Анатолий – Украденное будущее
02–Войтенко Людмила – Подарок
03–Чесман Андрей – Нет бога кроме гешефта...
04–Трещёв Дмитрий – Позвольте с вами не согласиться
05–Шкарупа Галина – Бабье детство
06–Щетинина Елена – Как раки зимуют
07–Гусаченко Валентин – Детектор лжи
08–Давыдов Константин – Цена цивилизации
09–Загирняк Михаил – Доминатор
10–Тененёва Татьяна – Оптимум
11–Хохлова Александра – В Лукоморье – полночь


Страницы: 1 2
Tags:, ,
Библиотека Уральского следопыта 5 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
Комментарии:

1 comment

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика