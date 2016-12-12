Вышел из печати сборник фантастических рассказов " АЭЛИТА 0 1 2 ", который составит серию "Библиотека Уральского следопыта".
В сборник вошли произведения русскоязычных авторов, прошедших отбор литературного конкурса "Просто фантастика!" Председатель жюри конкурса и составитель сборника - редактор раздела фантастики АЭЛИТА журнала "Уральский следопыт" Борис Долинго.
В сборник вошли произведения, попавшие в топ-лист по итогам работы жюри конкурса.
Это следующие авторы с рассказами:
Раздел "ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ"
01–Буренчева Наталья (Нэт Энсен) – Впервые
02–Бриз Евгений – Одноразовые чувства
03–Курамшин Артём – Экипаж, который спас человечество
04–Пальцун Сергей – Жемчужина Тангароа
05–Сверкунова Ирина – Блаженное сердце
06–Ледовский Вячеслав – Ничто человеческое
07–Гогоберидзе Юрий, Гогоберидзе Тенгиз – Чеширский лабиринт
08–Книга Игорь – Кольцо Гюйгенса
09–Королёв Сергей. – Рыцарь синей розы
10–Подымски Мишель ( – Инфинити*
11–Пляскин Станислав – Оставаться людьми
12–Оскарова Надежда – Поговорим
13–Шабельник Руслан – Дневник палача
14–Шабалдин Константин – Утки гадят в море
15–Лысенко Егор – Добро пожаловать
16–Белоусова Екатерина – Киборг Ромка
17–Зикунова Валерия – Там, где поджигают мосты
Раздел "КООРДИНАТЫ ЧУДЕС"
01–Лец Павел – Ник Брайт
02–Ожерельева Инна – Знак бесконечности
03–Ефремов Владислав – Доказать, что ветки нет
04–Романенко Алексей – Поэт дождя
05–Ивженко Анна – Муза
06–Белоусова Екатерина – Шаман пионерской дружины
Раздел «ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ»
01–Марьин Анатолий – Украденное будущее
02–Войтенко Людмила – Подарок
03–Чесман Андрей – Нет бога кроме гешефта...
04–Трещёв Дмитрий – Позвольте с вами не согласиться
05–Шкарупа Галина – Бабье детство
06–Щетинина Елена – Как раки зимуют
07–Гусаченко Валентин – Детектор лжи
08–Давыдов Константин – Цена цивилизации
09–Загирняк Михаил – Доминатор
10–Тененёва Татьяна – Оптимум
11–Хохлова Александра – В Лукоморье – полночь
Тененёва Татьяна
Замечательно!!!