Вышел из печати сборник фантастических рассказов " АЭЛИТА 0 1 2 ", который составит серию "Библиотека Уральского следопыта".

В сборник вошли произведения русскоязычных авторов, прошедших отбор литературного конкурса "Просто фантастика!" Председатель жюри конкурса и составитель сборника - редактор раздела фантастики АЭЛИТА журнала "Уральский следопыт" Борис Долинго.

В сборник вошли произведения, попавшие в топ-лист по итогам работы жюри конкурса.

Это следующие авторы с рассказами:

Раздел "ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ"

01–Буренчева Наталья (Нэт Энсен) – Впервые

02–Бриз Евгений – Одноразовые чувства

03–Курамшин Артём – Экипаж, который спас человечество

04–Пальцун Сергей – Жемчужина Тангароа

05–Сверкунова Ирина – Блаженное сердце

06–Ледовский Вячеслав – Ничто человеческое

07–Гогоберидзе Юрий, Гогоберидзе Тенгиз – Чеширский лабиринт

08–Книга Игорь – Кольцо Гюйгенса

09–Королёв Сергей. – Рыцарь синей розы

10–Подымски Мишель ( – Инфинити*

11–Пляскин Станислав – Оставаться людьми

12–Оскарова Надежда – Поговорим

13–Шабельник Руслан – Дневник палача

14–Шабалдин Константин – Утки гадят в море

15–Лысенко Егор – Добро пожаловать

16–Белоусова Екатерина – Киборг Ромка

17–Зикунова Валерия – Там, где поджигают мосты

Раздел "КООРДИНАТЫ ЧУДЕС"

01–Лец Павел – Ник Брайт

02–Ожерельева Инна – Знак бесконечности

03–Ефремов Владислав – Доказать, что ветки нет

04–Романенко Алексей – Поэт дождя

05–Ивженко Анна – Муза

06–Белоусова Екатерина – Шаман пионерской дружины

Раздел «ПОВОД ДЛЯ УЛЫБКИ»

01–Марьин Анатолий – Украденное будущее

02–Войтенко Людмила – Подарок

03–Чесман Андрей – Нет бога кроме гешефта...

04–Трещёв Дмитрий – Позвольте с вами не согласиться

05–Шкарупа Галина – Бабье детство

06–Щетинина Елена – Как раки зимуют

07–Гусаченко Валентин – Детектор лжи

08–Давыдов Константин – Цена цивилизации

09–Загирняк Михаил – Доминатор

10–Тененёва Татьяна – Оптимум

11–Хохлова Александра – В Лукоморье – полночь



