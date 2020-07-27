Биобиблиографический словарь «Писательницы России»

вышел в июле 2020 года в серии "Библиотека Уральского следопыта"

Автор-составитель Горбунов Юний Алексеевич.

Книга представляет собой первый в России XX и XXI века свод женщин-литераторов. Единственная, по большому счету, попытка подобного словаря была предпринята в России в конце XIX века, когда вышел в свет «Библиографический словарь русских писательниц» князя Н.Н.Голицына (СПб., 1889).

Уместно и своевременно констатировать тот факт, что тема авторского вклада женщины в отечественную литературу не поднималась у нас в историко-словарном плане с конца XIX века – не в выборочно-устоявшемся школьном формате, а во всеохватном разножанровом и разновременном, т.е. общекультурном, представляющем весь наличный исторический потенциал литературы с женским лицом.

Временные рамки нашего Словаря широки – от зарождения на Руси изящной словесности, но ограничены первой половиной XX века. Зато практически не имеет границ принадлежность обитательниц Словаря к жанру и роду литературной деятельности: прозаики и поэтессы, ученые и популяризаторы науки, журналистки, переводчицы, мемуаристки, авторы опубликованных писем, издательницы и редактора, держательницы литературных салонов и библиотек, вдохновительницы и берегини творческих дарований, словом, все, кто так или иначе участвовал в отечественном литературном процессе. В этом принципиальное отличие нашего Словаря от всех существующих справочных изданий: он не только включает, но и, в известной степени, отдает предпочтение женщинам-литераторам второго и третьего ряда, что в то же время заставляет нас позиционировать наш словарный опыт как «материалы для словаря».

Нет границ и у географической составляющей Словаря – он охватывает, по возможности, все литературное зарубежье.

Словарь лишен какого-либо идеологического предпочтения, кроме общекультурного.

Выложенный на сайтах журнала «Уральский следопыт» и Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г.Белинского, Словарь имеет очень большую читательскую аудиторию: ежемесячно на тот и другой сайты заходят по 600-800 пользователей. Автор-составитель получает десятки писем – благодарных и деловых, с поправками, замечаниями и дополнениями. Уже в электронном своем варианте Словарь стал необходимым инструментом исследователей и краеведов, всех, кто интересуется и занимается историей отечественной словесности.

Опыт Словаря женщин-литераторов будет особенно востребован в российской провинции, где трава забвения, в силу происходящих социальных перемен, особенно вредоносна. Словарь призван еще и еще раз несуетно оглянуться и вглядеться в наше культурное прошлое именно в личностном и индивидуальном аспекте. Это так важно в наше сугубо прагматичное время.