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Без рубрикиНовости Автор: - 14.02.2018
_год экологии министр вручает грамоту
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Благодарственное письмо

коллективу журнала "Уральский следопыт" вручил Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  Алексей Владимирович Кузнецов  за большой вклад в дело охраны окружающей среды и успешную реализацию мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области в 2017 году.

Торжественное мероприятие по подведению итогов ода особо охраняемых природных территорий состоялось 14 февраля 2018 года на территории ЛОК Правительства Свердловской области "Гранатовая бухта".

_год экологии грамота

Благодарственные письма получили также Природные парки Свердловской области "Оленьи Ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", федеральный заповедник "Висимский"год экологии грамота_


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