Благодарственное письмо

коллективу журнала "Уральский следопыт" вручил Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Владимирович Кузнецов за большой вклад в дело охраны окружающей среды и успешную реализацию мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области в 2017 году.

Торжественное мероприятие по подведению итогов ода особо охраняемых природных территорий состоялось 14 февраля 2018 года на территории ЛОК Правительства Свердловской области "Гранатовая бухта".

Благодарственные письма получили также Природные парки Свердловской области "Оленьи Ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", федеральный заповедник "Висимский"