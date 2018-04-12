Читателям доступен апрельский номер журнала за 1981 год.

Найти себя!
Калугин Николай — Академики Соловьиного дола
Любарская А. — По ту сторону прилавка
от редакции — Дать вещи имя
Наука и техника
Краснов Валерий — В огне не горит, в воде не тонет
Вайсберг Борис — Алгоритм творчества
Даём адреса романтикам
Лобов Владимир — Вперёд, на Север!
Краеведческая копилка
Бердников Н. — Дом на улице Матренинской
Проза
Петров Михаил Михайлович — Перекаты
Демченко Александр — Песчаная буря
Читатель-редакции. Редакция-читателю.
от редакции — Вы спрашивали...
Следопытский телеграф
от редакции — Зелёный салют павшим героям
Поэтические маршруты
Сибирев Владимир, Молчанов Алексей Эдуардович, Чулков Борис, Карпов Иван, Мальков Владимир — Наш первый мост
Рукомёсла
Пешкова Инна — Каслинские мастера
Понамарев Валерий — С Вятским клеймом
Тропой поиска
Деськов Валерий, Деськов Иван — Видеть звёзды
На следопытской линейке
Музей одного экспоната
Липатников Юрий — "Искру вовсе истребить..."
Мой друг фантастика
Головачёв Василий — Мера вещей
Бугров Виталий — Есть ли жизнь на Земле?
от редакции — О премии "Аэлита"
Требуются специалисты...
Человек и Природа
Федоров Л. — Белолобый
Пинаев Евгений Иванович — Гошка и Яшка
Тарабукин Игорь — Собакизмы
Мешавкин Станислав — Разящей сатиры боец...