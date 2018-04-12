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Новости Автор: - 12.04.2018
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Читателям доступен апрельский номер журнала за 1981 год.

Найти себя!

обложка

обложка

Калугин Николай — Академики Соловьиного дола
Любарская А. — По ту сторону прилавка
от редакции — Дать вещи имя

Наука и техника

Краснов Валерий — В огне не горит, в воде не тонет
Вайсберг Борис — Алгоритм творчества

Даём адреса романтикам

Лобов Владимир — Вперёд, на Север!

Краеведческая копилка

Бердников Н. — Дом на улице Матренинской

Проза

Петров Михаил Михайлович — Перекаты

Песчаная буря

Песчаная буря

Демченко Александр — Песчаная буря

Читатель-редакции. Редакция-читателю.

от редакции — Вы спрашивали...

Следопытский телеграф

от редакции — Зелёный салют павшим героям

Поэтические маршруты

Сибирев ВладимирМолчанов Алексей ЭдуардовичЧулков БорисКарпов ИванМальков Владимир — Наш первый мост

Рукомёсла

Пешкова Инна — Каслинские мастера
Понамарев Валерий — С Вятским клеймом

Тропой поиска

Каслинские мастера

Каслинские мастера

Деськов ВалерийДеськов Иван — Видеть звёзды

На следопытской линейке

Юрин Владимир — Рыжовы

Музей одного экспоната

Липатников Юрий — "Искру вовсе истребить..."

Мой друг фантастика

Головачёв Василий — Мера вещей

О премии "Аэлита"

О премии "Аэлита"

Бугров Виталий — Есть ли жизнь на Земле?
от редакции — О премии "Аэлита"

Требуются специалисты...

Семенов Б. — Штукатуры

Человек и Природа

Федоров Л. — Белолобый
Пинаев Евгений Иванович — Гошка и Яшка
Тарабукин Игорь — Собакизмы
Мешавкин Станислав — Разящей сатиры боец...

Разящей сатиры боец...

Разящей сатиры боец...

В ума палату

Столин М. — День смеха

Мир на ладони

И серьёзное и курьёзное


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Читателям доступен апрельский номер журнала за 1981 год. 5 out of 5 based on 3 ratings. 3 user reviews.
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