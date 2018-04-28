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Новости Автор: - 28.04.2018
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Читателям доступен апрельский номер журнала за 1987 год

Поэтические маршруты

обложка

обложка

...Высоты, которых отдавать нельзя!
Юноше, обдумывающему житьё
Шинкаренко Юрий — Бескорыстие
Проза
Юзефович Леонид Константинович — Контрибуция
Диалог-клуб
Образцов Сергей — Встань, далёкий образ детства!
Аксенов ЭдикПатока Павел — "Хорошо, что у меня такая бабушка!"
Некрич Юлия — Не по моде - по душе
Шориков Вячеслав — ...На кого оставим?!
Минин Анатолий — И дело, и игра
Самсонов Владимир — Голуби и авиация
Встречи с прекрасным

Эмоциональный заряд Рюрика Тушкина

Эмоциональный заряд Рюрика Тушкина

Лыжин Олег — Эмоциональный заряд Рюрика Тушкина
Мой друг фантастика
Андреев Анатолий — Звезды последней луч
Строки из писем - спорные и бесспорные
Стругацкий АркадийСтругацкий Борис — Многие из вас спрашивают...
Ефремов Иван — Дети - это мы за порогом будущего
Люди подвига
Рябинин Борис — Жизнь на выносливость нас испытывала...

Бескорыстие

Бескорыстие

Коркодинов Сергей — Не гаснет на небе звезда
Человек и Природа
Миронов Валерий — Двенадцать месяцев года. Апрель
Найти себя!
Михайлов Александр — Байкал - Балхаш


Читателям доступен апрельский номер журнала за 1987 год 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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