Читателям доступен апрельский номер журнала за 1987 год

Поэтические маршруты
...Высоты, которых отдавать нельзя!
Юноше, обдумывающему житьё
Шинкаренко Юрий — Бескорыстие
Проза
Юзефович Леонид Константинович — Контрибуция
Диалог-клуб
Образцов Сергей — Встань, далёкий образ детства!
Аксенов Эдик, Патока Павел — "Хорошо, что у меня такая бабушка!"
Некрич Юлия — Не по моде - по душе
Шориков Вячеслав — ...На кого оставим?!
Минин Анатолий — И дело, и игра
Самсонов Владимир — Голуби и авиация
Встречи с прекрасным
Лыжин Олег — Эмоциональный заряд Рюрика Тушкина
Мой друг фантастика
Андреев Анатолий — Звезды последней луч
Строки из писем - спорные и бесспорные
Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис — Многие из вас спрашивают...
Ефремов Иван — Дети - это мы за порогом будущего
Люди подвига
Рябинин Борис — Жизнь на выносливость нас испытывала...
Коркодинов Сергей — Не гаснет на небе звезда
Человек и Природа
Миронов Валерий — Двенадцать месяцев года. Апрель
Найти себя!
Михайлов Александр — Байкал - Балхаш