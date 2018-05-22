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Новости Автор: - 22.05.2018
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Читателям доступен майский номер журнала за 1983 год

Поэтические маршруты

обложка

обложка

Мережников Н.Карпович А. — Когда есть дом
Люди подвига
Коваленко Александр — Сорок четыре горячих и холодных дня
Краеведческая копилка
Коровин АркадийРощаховский В. — Вексель А.С.Пушкина
Ляпцев Константин — Загадка медного стола
Галай Юрий — Кулибин-младший
Дмитрин ГеннадийМаршалов Борис — Заказ челябинских мальчишек
Браиловский Григорий — Гоша с эсминца "Яков Свердлов"
Немиров Юрий — Два лета в Котломино
Козулин Борис — История одной антифашистской листовки
Юрин П. — Сад Марии
Делать жизнь с кого ?
Живые строки войны
Лиров Иван — Штрихи к портрету
Марков Борис — Танк Пономарёвых
Читатель-редакции. Редакция-читателю.

Штрихи к портрету

Штрихи к портрету

"Хочу" и всё тут
Требуются специалисты...
Семенов Б. — Крановщик
Клуб собирателей
Рязанов Юрий — Из прошлого в будущее
Наши интервью
Орехова С. — Юрий Сенкевич: "Позвать в дорогу завтрашних"
Даём адреса романтикам
Лысяков А. — Встречи на Оби
Мой друг фантастика

Голубятня на Жёлтой поляне

Голубятня на Жёлтой поляне

Крапивин Владислав — Голубятня на Жёлтой поляне
Балаховский Альберт — "Будущее светло и прекрасно..."
Морсков Александр — Зелёненький он был...
Следопытский телеграф
В песнях прославленный подвиг
Проза
Пашин Виталий — Майские жуки
Корниенко Ирина — Причуды
Старты
Воловик Дмитрий — Король шахмат приглашает в Свердловский дворец
Человек и Природа

Юрий Сенкевич: "Позвать в дорогу завтрашних"

Юрий Сенкевич: "Позвать в дорогу завтрашних"

Аленкин Борис — На тигров с кинокамерой
Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное


Читателям доступен майский номер журнала за 1983 год 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
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