Совята – 197

Командир отряда

Фамилия, имя Прокопенко Артемий Сергеевич Место работы/учебы МАОУ СОШ №197 Класс/курс/ должность 9 класс Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017

Связист (только он передает шифровку в штаб)

Фамилия, имя Шастин Иван Романович Место работы/учебы МАОУ СОШ №197 Класс/курс/ должность 9 класс Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017

рядовой боец

Фамилия, имя Курганов Артемий Олегович Место работы/учебы МАОУ СОШ №197 Класс/курс/ должность 9 класс Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017

рядовой боец

Фамилия, имя Васильев Иван Алексеевич Место работы/учебы МАОУ СОШ №197 Класс/курс/ должность 9 класс Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017

рядовой боец

Фамилия, имя Закиев Александр Салаватович Место работы/учебы МАОУ СОШ №197 Класс/курс/ должность 9 класс Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017

Координатор разведывательного отряда

(Не принимает участия в разведывательной операции)

Фамилия, имя, отчество Третьякова Вера Алексеевна Место работы МАОУ СОШ №197 должность Зам..директора по правовым вопросам Опыт участие в проектах Уральского следопыта Майский экстрим - 2017



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Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



