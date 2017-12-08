Командир отряда

Фамилия, имя Никонов Евгений Место работы/учебы УрГУПС Класс/курс/ должность 1 курс Опыт участие в проектах Уральского следопыта -

Связист (только он передает шифровку в штаб)

Фамилия, имя Пикалова Юлия Место работы/учебы УрГУПС Класс/курс/ должность 3 курс Опыт участие в проектах Уральского следопыта -

рядовой боец

Фамилия, имя Герман Данил Место работы/учебы УрГУПС Класс/курс/ должность 2 курс Опыт участие в проектах Уральского следопыта -

рядовой боец

Фамилия, имя Саитов Рамиль Место работы/учебы УрГУПС Класс/курс/ должность 1 курс Опыт участие в проектах Уральского следопыта

рядовой боец

Фамилия, имя Злобина Ирина Место работы/учебы УрГУПС Класс/курс/ должность 1 курс Опыт участие в проектах Уральского следопыта -



Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

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Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



