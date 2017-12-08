Командир отряда

Фамилия, имя Вечерская Надежда Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса Класс/курс/ должность 1 курс

Связист (только он передает шифровку в штаб)

Фамилия, имя Рыбалко Евгения Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса Класс/курс/ должность 1 курс

рядовой боец

Фамилия, имя Хлонова Ксения Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса Класс/курс/ должность 1 курс

рядовой боец

Фамилия, имя Веретенникова Наталья Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса Класс/курс/ должность 1 курс

рядовой боец

Фамилия, имя Волкова Анастасия Место работы/учебы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса Класс/курс/ должность 1 курс

Координатор разведывательного отряда

(Не принимает участия в разведывательной операции)

Фамилия, имя, отчество Фатихова Алина Дамировна Место работы ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет, институт социального образования, факультет туризма и гостиничного сервиса должность Заместитель руководителя подразделения по воспитательной работе Опыт участие в проектах Уральского следопыта День героев 2016 (организатор этапа), Осень Уральского следопыта (команда участники), Майский экстрим (организатор этапа, команда участники)



Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

-фамилия

-имя

-место работы (т.е. учебное заведение)

-статус (класс / курс / должность)

Изменить картинку профиля (фотография)

Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



