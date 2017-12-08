Пуля-дура, штык-молодец…

Командир отряда

Фамилия, имя Шуравин Иван Иванович Место работы/учебы «Орджоникидзевское троллейбусное депо» Класс/курс/ должность Зам. директора депо Опыт участие в проектах Уральского следопыта Участвовал в квесте весной 2017 года

Связист (только он передает шифровку в штаб)

Фамилия, имя Лапин Сергей Анатольевич Место работы/учебы ДИЦДМ ОАО РЖД Класс/курс/ должность Зам. начальника инженерно-геологической базы

рядовой боец

Фамилия, имя ДудинаАлёна Аркадьевна Место работы/учебы Турагенство CORAL TREVEL Класс/курс/ должность Руководитель офиса

рядовой боец

Фамилия, имя Семенова Анастасия Николевна Место работы/учебы ПАО Ростелеком Класс/курс/ должность ведущий специалист

рядовой боец

Фамилия, имя Островский Дмитрий Владимирович Место работы/учебы ДИ ЦДМ ОАО РЖД Класс/курс/ должность геодезист





Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

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Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



