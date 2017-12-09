Командир отряда

Фамилия, имя Шиховцев Дмитрий Олегович Место работы/учебы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов Класс/курс/ должность 10 «А»

Связист (только он передает шифровку в штаб)

Фамилия, имя Пиксаева Анастасия Юрьевна Место работы/учебы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов Класс/курс/ должность 10 «А»

рядовой боец

Фамилия, имя Павлова Анжелика Вячеславовна Место работы/учебы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов Класс/курс/ должность 10 «А»

рядовой боец

Фамилия, имя Горобец Артем Геннадьевич Место работы/учебы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов Класс/курс/ должность 10 «Б»

рядовой боец

Фамилия, имя Романова Алиса Сергеевна Место работы/учебы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов Класс/курс/ должность 10 «А»

Координатор разведывательного отряда

(Не принимает участия в разведывательной операции)

Фамилия, имя, отчество Склизкова Ольга Валерьевна Место работы МАОУ-СОШ №91 с углубленным изучением отдельных предметов должность Учитель истории и обществознания

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Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



