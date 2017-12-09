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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 09.12.2017
dg-17-band квест
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Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 

Командир отряда
Фамилия, имя Журобоев Сидикбек
Место работы/учебы МБОУ СОШ №112
Класс/курс/ должность 9 А

 

Связист  (только он передает шифровку в штаб)
Фамилия, имя Надиров Натиг
Место работы/учебы МБОУ СОШ №112
Класс/курс/ должность

 

рядовой боец
Фамилия, имя Дидрих Данил
Место работы/учебы МБОУ СОШ №112
Класс/курс/ должность

 

рядовой боец
Фамилия, имя Гюльалиева Илькана
Место работы/учебы МБОУ СОШ №112
Класс/курс/ должность

 

рядовой боец
Фамилия, имя Сафронов Григорий
Место работы/учебы МБОУ СОШ №112
Класс/курс/ должность

 

Координатор разведывательного отряда

(Не принимает участия в разведывательной операции)

Фамилия, имя, отчество Удинцев Илья Игоревич
Место работы МБОУ СОШ №112
должность Педагог доп.образования

 

Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

-фамилия
-имя
-место работы (т.е. учебное заведение)
-статус (класс / курс / должность)
Изменить картинку профиля (фотография)

baidg_MC_RGO

Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом,  в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker  без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной
билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник  в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

 Вы в игре!


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