ПСО Элемент

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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 09.12.2017
dg-17-band квест
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Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

 

Командир отряда
Фамилия, имя Куртеев Алексей
Место работы/учебы УрФУ
Класс/курс/ должность 2 курс

 

Связист  (только он передает шифровку в штаб)
Фамилия, имя Вадим Пушкарь
Место работы/учебы УрФу
Класс/курс/ должность 4 курс

 

рядовой боец
Фамилия, имя Игнатьев Константин
Место работы/учебы УрФУ
Класс/курс/ должность 2 курс

 

рядовой боец
Фамилия, имя Степан Глухов
Место работы/учебы УрФУ
Класс/курс/ должность 1 курс

 

рядовой боец
Фамилия, имя Илья Борискин
Место работы/учебы УрФУ
Класс/курс/ должность 6 курс



Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

-фамилия
-имя
-место работы (т.е. учебное заведение)
-статус (класс / курс / должность)
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baidg_MC_RGO

Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом,  в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker  без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной
билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник  в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

 Вы в игре!


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