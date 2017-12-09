Спасатели природы

Командир отряда

Фамилия, имя Самченко Аня Место работы/учебы Екатеринбургский Энергетический техникум Класс/курс/ должность 2 курс

член отряда

Фамилия, имя Чуняева Дарья Место работы/учебы Екатеринбургский Энергетический техникум Класс/курс/ должность 2 курс

член отряда

Фамилия, имя Сорокина Ирина Место работы/учебы Екатеринбургский Энергетический техникум Класс/курс/ должность 2 курс

член отряда

Фамилия, имя Изгагин Евгений Место работы/учебы Екатеринбургский энергетический техникум Класс/курс/ должность 1 курс

член отряда

Фамилия, имя Зарифьянова Регина Место работы/учебы Екатеринбургский Энергетический техникум Класс/курс/ должность 2 курс

Наблюдатель спасательного отряда

(Не принимает участия в спасательной операции)

Фамилия, имя, отчество Богатых Оксана Николаевна Место работы Екатеринбургский Энергетический техникум Класс/курс/ должность Преподаватель





Квест uralstalker- Проверь правильность указанных сведений (профиль в правом верхнем углу), Обязательно должны быть указаны:

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Внимание!

Этапы квеста Uralstalker находятся в высших и средне специальных учебных заведениях, в зданиях с пропускным режимом, в музеях. Для беспрепятственного доступа на площадки квеста Uralstalker без платы за билеты, каждый участник на старте получает именной

билет участника Молодёжного клуба Русского географического общества 2017

Для каждого участника, используя Фамилию, имя, адрес электронной почты на сайте квеста Uralstalker, будет создан личный кабинет, о чем придет сообщение на предоставленный E-mail

Каждый участник в личном кабинете обязательно должен прикрепить свою фотографию для пропуска-билета, который он получит на СТАРТЕ. Без такого пропуска участник посещает этапы, предъявляя на вахтах паспорт и оплачивая вход в музеи.

Помоги зарегистрироваться своим друзьям и руководителю команды

Разведывательный отряд составляет пять человек + координатор, который представляет перед организаторами квеста Uralstalker котряд, несет за него ответственность.

Вы в игре!



