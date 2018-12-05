Акинфий Демидов

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Петровский Владислав
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №132
|Класс/курс/ должность
|10
экипаж
|Фамилия, имя
|Вахонина Анастасия
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №132
|Класс/курс/ должность
|11
экипаж
|Фамилия, имя
|Шестаков Владислав
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №132
|Класс/курс/ должность
|11
экипаж
|Фамилия, имя
|Фалалеев Никита
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №132
|Класс/курс/ должность
|10
экипаж
|Фамилия, имя
|Плотников Георгий
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ №132
|Класс/курс/ должность
|10
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Сомова Елена Владимировна
|Место работы/учебы
|МАОУ СОШ № 132
|Класс/курс/ должность
|Заместитель директора по ВР
Квест uralstalker
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