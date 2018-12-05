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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 05.12.2018
экипаж субмарины ДеньГероев18
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Акинфий Демидов

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:

отсутствуют

Капитан
Фамилия, имя Петровский Владислав
Место работы/учебы МАОУ СОШ №132
Класс/курс/ должность 10 
экипаж
Фамилия, имя Вахонина Анастасия
Место работы/учебы МАОУ СОШ №132
Класс/курс/ должность 11 
экипаж
Фамилия, имя Шестаков Владислав
Место работы/учебы МАОУ СОШ №132
Класс/курс/ должность 11 
экипаж
Фамилия, имя Фалалеев Никита
Место работы/учебы МАОУ СОШ №132
Класс/курс/ должность 10 
экипаж
Фамилия, имя Плотников Георгий
Место работы/учебы МАОУ СОШ №132
Класс/курс/ должность 10 
Координатор экипажа
Фамилия, имя Сомова Елена Владимировна
Место работы/учебы МАОУ СОШ № 132
Класс/курс/ должность Заместитель директора по ВР

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся экипажи

Приготовиться к погружению!

результаты будут опубликованы на следующей странице

 


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