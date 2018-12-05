бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Юраков Павел
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Боричева Анна
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Ганеев Андрей
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Камалов Дмитрий
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Ханбиков Евгений
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|2 курс
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Шмидт Иван
|Место работы/учебы
|ГАПОУ СО «КУиС «Стиль»
|Класс/курс/ должность
|Преподаватель
Квест uralstalker
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