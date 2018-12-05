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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 05.12.2018
экипаж субмарины ДеньГероев18
1 голосов
Комментариев нет

Бойцы

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:

отсутствуют

Капитан
Фамилия, имя Вахитов Ранис
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность 9Б, учащийся 
экипаж
Фамилия, имя Сулейманов Руслан
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность 9Б, учащийся 
экипаж
Фамилия, имя Тимофеев Роман
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность 9Б, учащийся 
экипаж
Фамилия, имя Вагин Никита
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность 10 А, учащийся 
экипаж
Фамилия, имя Маркелов Никита
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность 10 А, учащийся 
Координатор экипажа
Фамилия, имя Пичугова Евгения
Место работы/учебы МБВСОУ ЦО № 224
Класс/курс/ должность учитель

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся экипажи

Приготовиться к погружению!

результаты будут опубликованы на следующей странице

 


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Бойцы 5 out of 5 based on 1 ratings. 1 user reviews.
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