бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Вахитов Ранис
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|9Б, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Сулейманов Руслан
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|9Б, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Тимофеев Роман
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|9Б, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Вагин Никита
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|10 А, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Маркелов Никита
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|10 А, учащийся
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Пичугова Евгения
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|учитель
Квест uralstalker
Этапы квеста uralstalker
Заявка на участие в квесте uralstalker
Зарегистрировавшиеся экипажи
Приготовиться к погружению!
результаты будут опубликованы на следующей странице