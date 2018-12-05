бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Платов Руслан
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|9 класс, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Мардеев Владислав
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|9 класс, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Смирнов Александр
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|8 класс, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Шафиков Эдуард
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|8 класс, учащийся
экипаж
|Фамилия, имя
|Черепанова Екатерина
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|8 класс, учащаяся
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Сафонова Оксана
|Место работы/учебы
|МБВСОУ ЦО № 224
|Класс/курс/ должность
|учитель
Квест uralstalker
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