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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 27.12.2018
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ВСКС-сила!

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:

отсутствуют

Капитан
Фамилияимя Юнников Виктор
Место работы/учебы Уральский техникум «Рифей»
Класс/курс/ должность 3 курс 
экипаж
Фамилияимя Влад Плетнёв
Место работы/учебы Уральский техникум «Рифей»
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Хаматов Руслан
Место работы/учебы ГБПОУ СО Екатеринбургский Политехникум
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Сысоев Гаврил
Место работы/учебы Уральский техникум «Рифей»
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Усанин Артём
Место работы/учебы Уральский техникум «Рифей»
Класс/курс/ должность 1 курс 
Координатор экипажа
Фамилияимя Прыткова Анастасия
Место работы/учебы Уральский государственный педагогический университет
Класс/курс/ должность 5 курс

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся экипажи

Приготовиться к погружению!

результаты будут опубликованы на следующей странице

 


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