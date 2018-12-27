ВСКС-сила!

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Юнников Виктор
|Место работы/учебы
|Уральский техникум «Рифей»
|Класс/курс/ должность
|3 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Влад Плетнёв
|Место работы/учебы
|Уральский техникум «Рифей»
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Хаматов Руслан
|Место работы/учебы
|ГБПОУ СО Екатеринбургский Политехникум
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Сысоев Гаврил
|Место работы/учебы
|Уральский техникум «Рифей»
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Усанин Артём
|Место работы/учебы
|Уральский техникум «Рифей»
|Класс/курс/ должность
|1 курс
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Прыткова Анастасия
|Место работы/учебы
|Уральский государственный педагогический университет
|Класс/курс/ должность
|5 курс
Квест uralstalker
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