бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Пестова Настя
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|9 класс
экипаж
|Фамилия, имя
|Полина Ященко
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|9 класс
экипаж
|Фамилия, имя
|Кабалина Алиса
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|9 класс
экипаж
|Фамилия, имя
|Антон Третьяков
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|9 класс
экипаж
|Фамилия, имя
|Владимир Кононов
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|9 класс
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Павлова Нина Александровна
|Место работы/учебы
|МАОУ гимназия №9
|Класс/курс/ должность
|Учитель
Квест uralstalker
Этапы квеста uralstalker
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