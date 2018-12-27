Пароходик Томас

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Породнов Артем
|Место работы/учебы
|УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Сорвилов Дмитрий
|Место работы/учебы
|УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Проселков Роман
|Место работы/учебы
|УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Роман Шимолин
|Место работы/учебы
|УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Анастасия Мударисова
|Место работы/учебы
|УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|1 курс
Квест uralstalker
Этапы квеста uralstalker
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