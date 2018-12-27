Герои ЕТЭТ

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Клименко Алексей
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|3 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Леваков Данила
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Валиулина Любовь
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Селякова Мария
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|1 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Стахеева Диана
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|1 курс
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Григорьев Юрий Алексеевич
|Место работы/учебы
|Екатеринбургский торгово-экономический техникум
|Класс/курс/ должность
|Преподаватель ОБЖ
Квест uralstalker
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