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Мобильные новостиквест UralStalker Автор: - 27.12.2018
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Яромир

бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:

отсутствуют

Капитан
Фамилияимя Оганесян Тигран
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 2 курс 
экипаж
Фамилияимя Куковякин Вадим
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Абашев Дмитрий
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Машуров Ринат
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 1 курс 
экипаж
Фамилияимя Беляев Роман
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 2 курс 
Координатор экипажа
Фамилияимя Кинева Стефания Анатольевна
Место работы/учебы УрГУПС
Класс/курс/ должность 2 курс

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся экипажи

Приготовиться к погружению!

результаты будут опубликованы на следующей странице

 


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