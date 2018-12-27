бонусы, заработанные экипажем в предварительных и заочных конкурсах:
отсутствуют
Капитан
|Фамилия, имя
|Ахтарова Ангелина
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Татаринов Артем
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|3 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Бушмич Марк
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|2 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Бурмистров Кирилл
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|3 курс
экипаж
|Фамилия, имя
|Сафоев Сомон
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|3 курс
Координатор экипажа
|Фамилия, имя
|Упорова Ксения
|Место работы/учебы
|Медицинский колледж УрГУПС
|Класс/курс/ должность
|3 курс
Квест uralstalker
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