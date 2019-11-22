подразделения

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2019
каждый участник, прошедший квест Uralstalker может до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается.
Возрастные группы
-
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
-
Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
-
Студенты высших учебных заведений.
-
Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
-
Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения