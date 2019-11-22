подразделения

каждый участник, прошедший квест Uralstalker может до конца года получать свежие номера журнала "Уральский следопыт". Для этого необходимо заполнить приведенную ниже форму. После выхода очередного номера на указанную электронную почту автоматически будет приходить уведомление. До окончания календарного месяца Вы должны самостоятельно забрать из редакции журнал. Другому лицу или после окончания указанного времени номер не выдается