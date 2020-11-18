Отряды РХБЗ

(радиационной, химической и биологической защиты)



прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2020



АНТИВИРУС



*Контактный аккаунт командира отряда РХБЗ или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.

01 Прометей2.0 Екатеринбург Свердловский областной медицинской колледж 2 02 Ликвидаторы Екатеринбург Уральский Федеральный университет нет доступа 3 03 Кадеты Урала Екатеринбург Екатеринбургский кадетский корпус 5 04 Патриот Екатеринбург Екатеринбургский кадетский корпус 5 05 06 07 08 09 10 № команда РХБЗ пункт формирования образовательное учреждение код доступа возрастная группа

Регистрация завершается в 17:00 4 декабря 2020 года



обсуждение в социальных сетях:





Возрастные группы



Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Студенты высших учебных заведений . Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения





Результаты (появятся после завершения)





