Отряды РХБЗ

(радиационной, химической и биологической защиты)
прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале
ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2020
АНТИВИРУС
*Контактный аккаунт командира отряда РХБЗ или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.
|01
|Прометей2.0
|Екатеринбург
|Свердловский областной медицинской колледж
|2
|02
|Ликвидаторы
|Екатеринбург
|Уральский Федеральный университет
|нет доступа
|3
|03
|Кадеты Урала
|Екатеринбург
|Екатеринбургский кадетский корпус
|5
|04
|Патриот
|Екатеринбург
|Екатеринбургский кадетский корпус
|5
|05
|06
|07
|08
|09
|10
|№
|команда РХБЗ
|пункт формирования
|образовательное учреждение
|код доступа
|
возрастная
группа
Регистрация завершается в 17:00 4 декабря 2020 года
обсуждение в социальных сетях:
Возрастные группы
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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
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Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
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Студенты высших учебных заведений.
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Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
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Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения