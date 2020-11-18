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Мероприятияквест UralStalker Автор: - 18.11.2020
знак заражения
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Отряды РХБЗ

(радиационной, химической и биологической защиты)

прошедшие регистрацию для участия в молодежно-патриотическом фестивале

 ДЕНЬ ГЕРОЕВ 2020

АНТИВИРУС

*Контактный аккаунт командира отряда РХБЗ или куратора должен быть открыт и доступен для администратора, чтобы иметь возможность направлять коды доступа, спецзадания, проверочные тесты и прочие задания.

 01  Прометей2.0 Екатеринбург Свердловский областной медицинской колледж   2
02 Ликвидаторы Екатеринбург Уральский Федеральный университет нет доступа 3
03 Кадеты Урала Екатеринбург Екатеринбургский кадетский корпус   5
04 Патриот Екатеринбург Екатеринбургский кадетский корпус   5
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10          
команда РХБЗ  пункт формирования образовательное учреждение код доступа возрастная

группа

 Регистрация завершается в 17:00  4 декабря 2020 года

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Возрастные группы

  1. Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
  2. Учащиеся учреждений среднего профессионального образования.
  3. Студенты высших учебных заведений.
  4. Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
  5.  Военно-патриотические клубы и специализированные учебные заведения

 

Квест uralstalker

Этапы квеста uralstalker

Заявка на участие в квесте uralstalker

Зарегистрировавшиеся команды

Результаты (появятся после завершения)

 


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