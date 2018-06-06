Доступен июньский номер журнала за 1981 год

Найти себя!
Лебедева Галина — Разрешите быть взрослым
Поэтические маршруты
Чечулин Алексей Иванович — И сердце бьется в лад
Юность отцов
Коверда П. — Артём, сын Артёма
Чеховской Даниил — Роли Евгения Червякова
На следопытской линейке
Лагунов Федор — Не рождаются солдатами...
Следопытский телеграф
Дети войны
По белу свету
Костин Константин Федорович — Девятьсот дней в Индии
Омельчук Анатолий — Древности Арктики
Краеведческая копилка
Мезенин Николай — Демидовские премии
Сурин Леонид — Смольный и Смольная
Найдич Михаил — Тяжёлые деньги
Зеличенко Борис — Это гордое слово Гренада
Шарц А.К. — Крамольный "Рубин"
Читатель-редакции. Редакция-читателю.
Лынев Руслан — Оседлать коня
В мире прекрасного
Нагибин Алексей — Наследники тагильских мастеров
Проза
Печенкин Владимир Константинович — Казак Гореванов
Наука и техника
Липатников Юрий — Плоды генетики
Мой друг фантастика
Славич Станислав — Дельфиньи истории
Бугров Виталий — В царстве "разумных" мимоз
Рукомёсла
Малюкович Владимир — Ритуальные маски
Афанасьева Зоя — Лев в... доме
Из книги природы
Красильников Николай — Последний поединок
Мир на ладони
И серьёзное и курьёзное