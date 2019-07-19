Рейтинг@Mail.ru
НовостиМобильные новости Автор: - 19.07.2019
Положение квест ОУС19 uralstalker образование шапка
Комментариев нет

Два месяца до фестиваля

Подписано Положение о проведении географического квеста Uralstalker-2019 (скачать Положение), который состоится во время проведения ежегодного молодёжного фестиваля Осень Уральского следопыта, посвященного Всемирному Дню туризма. Образовательный квест организуется Молодежным клубом  Русского географического общества , образованном на базе автономной некоммерческой организации «Уральский Следопыт».

ОУС18 кубки

Оргкомитет:

Биктуганов Юрий Иванович – министр образования и молодежной политики Свердловской области;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург;

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;

Яговкин Андрей Юрьевич- Председатель РОО Федерация спортивного туризма Свердловской области

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»

перед стартом ОУС17Место проведения

Исторический сквер Екатеринбурга, Плотинка, Октябрьская площадь, Набережная городского пруда

Время проведения

21.09.2019 года суббота

10.30  Построение. Открытие квеста.

11:00 – Общий старт

14:00 – Финиш квеста

14:00-15:00 Полевая кухня. Горячее питание участников квеста

15:00 – 15:30 Подведение итогов

15:30 – 16:00 награждение  победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.

16:00 Завершение квеста

Положение квест ОУС19 образование uralstalker


Tags:, , ,
Два месяца до фестиваля 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru