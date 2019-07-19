Два месяца до фестиваля

Подписано Положение о проведении географического квеста Uralstalker-2019 (скачать Положение), который состоится во время проведения ежегодного молодёжного фестиваля Осень Уральского следопыта, посвященного Всемирному Дню туризма. Образовательный квест организуется Молодежным клубом Русского географического общества , образованном на базе автономной некоммерческой организации «Уральский Следопыт».
Оргкомитет:
Биктуганов Юрий Иванович – министр образования и молодежной политики Свердловской области;
Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург;
Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;
Яговкин Андрей Юрьевич- Председатель РОО Федерация спортивного туризма Свердловской области
Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»
Место проведения
Исторический сквер Екатеринбурга, Плотинка, Октябрьская площадь, Набережная городского пруда
Время проведения
21.09.2019 года суббота
10.30 Построение. Открытие квеста.
11:00 – Общий старт
14:00 – Финиш квеста
14:00-15:00 Полевая кухня. Горячее питание участников квеста
15:00 – 15:30 Подведение итогов
15:30 – 16:00 награждение победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.
16:00 Завершение квеста