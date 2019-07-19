Два месяца до фестиваля

Подписано Положение о проведении географического квеста Uralstalker-2019 (скачать Положение), который состоится во время проведения ежегодного молодёжного фестиваля Осень Уральского следопыта, посвященного Всемирному Дню туризма. Образовательный квест организуется Молодежным клубом Русского географического общества , образованном на базе автономной некоммерческой организации «Уральский Следопыт».

Оргкомитет :

Биктуганов Юрий Иванович – министр образования и молодежной политики Свердловской области;

Сибирцева Екатерина Александровна – начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбург;

Фирсов Максим Юрьевич – главный редактор журнала «Уральский Следопыт»;

Яговкин Андрей Юрьевич- Председатель РОО Федерация спортивного туризма Свердловской области

Семенов Михаил Геннадьевич – координатор молодежного клуба РГО «Уральский Следопыт»

Место проведения Место проведения

Исторический сквер Екатеринбурга, Плотинка, Октябрьская площадь, Набережная городского пруда

Время проведения

21.09.2019 года суббота

10.30 Построение. Открытие квеста.

11:00 – Общий старт

14:00 – Финиш квеста

14:00-15:00 Полевая кухня. Горячее питание участников квеста

15:00 – 15:30 Подведение итогов

15:30 – 16:00 награждение победителей, вручение сертификатов участникам, благодарственных писем.

16:00 Завершение квеста