Две дороги

Урал…. Периферия, каменный пояс, заводской край страны, начавший дышать при Петре 1! непростая жизнь у этого края, работа каторжная и неблагодарная. Людей сюда свозили на каторгу, кто то бежал как староверы, кто то за лучшей жизнью, из таких была семья Глинянки! Их род происходил из запорожских казаков, поскиталась их семья по разным губерниям российской империи и волею случая дядько Степан Глинянко с женой Марьей перебрались и обосновались на Васильево-Шайтанском заводе! Потом они осели на месте, жили возле завода на Шайтанке, мать вела хозяйство, а отец вскоре на завод устроился кузнецом!

И вот спустя поколений на рубеже нового тысячелетия на Шайтанском заводе проживал потомок тех первых переселенцев казаков, это Николай Глинянко.

Николай имел волнистые русые волосы и густая красивая борода. На пороге нового тысячелетия у Николая росло два сына Данила и Сергей. Младшему Данилу было 15 лет, был он рослым мальчиком, смышлёным с раннего детства. Старший Сергей был ниже ростом, было ему 18. Разные были мальчишки и у каждого, была своя судьба.

Как-то раз к Николаю приехал друг его детства, погостить Александр! Увидев и пообщавшись с его сыном Данилой, он предложил свою помощь в устройстве мальчика в жизнь. Долго думал Николай и решил принять помощь.

-Хочешь синку учиться? - спросил

-Да - недолго думая ответил Данилка.

Вскоре приехал друг в дом отца, долго прощались с младшим. Потом выехали на Дербень, там, на московский тракт и помчались в город на телеге заряженной лошадью.

Поступил Данила в Екатеринбург в духовное училище, не всякий который смог бы попасть туда, а учились там, в основном дети из семей мелкого духовенства. Жил он поначалу у друга отца на окраине улицы архиерейской и болотной. Юноша обзавелся практически сразу друзьями, о будущем он пока не думал, просто мечтал получить образование. Отцу он писал, бывало сядет за стол и целый вечер сочинял, а под утро относил на почту.

Сергей второй сын, так как был старше остался дома и занимался хозяйством курами, лошадями, и по дому ремонтировал. После уже по преемственности от отца к сыну он пошёл по стопам предков и стал кузнецом. То он пошёл на завод очень рано сначала стал помощником кузнеца, а потом уже стал и кузнецом. Вскоре рабочим перестали давать зарплату, на дворе наступала первая мировая война! Работать стали больше, а зарплата уменьшалась, поэтом люди начали массово покидать завод и бастовать. К ним попал под руку и Сергей, жить стало тяжелей, хозяйство редело, и люди были на пике своей злобы к императору и правительству. С завода его друг Василий, который жил на другом берегу пруда на таишевке, пристрастил к марксисткой литератур, а потом уже стали распространять газету на заводе. Так как это было, незаконно все делалось втайне, узнав начальство это, их могли уволить и отдать в полицию.



