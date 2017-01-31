февраль 17-го

К подписчикам отправлен февральский номер журнала "Уральский следопыт"

В нем собраны рассказы о молодежных активностях: чем увлекаются современные ребята. Этому, как нельзя кстати, способствовал прошедший в конце января фестиваль зимних видов "Ледовый штурм". Здесь были представлены:

- ледолазание

- подледная рыбалка

- зимний туризм

- мас-рестлинг

- инклюзивный блок

- ледовое граффити, посвященное начавшемуся Году Экологии

Если в начале прошлого века самые бесстрашные и отчаянные садились за штурвал самолета, что нередко заканчивалось трагически, то сегодняшние Икары отправляются в голубой океан на невесомом клочке материи, сшитом в виде эллипса, что оказалось возможным только благодаря полученным знаниям смельчаков предыдущей эпохи

Год экологии отражен в журнале темой ледового граффити: ребята сначала изучили, а затем изобразили на стенах Ледового городка исчезающие и пропавшие с лица Земли за последнее столетие виды животных. И даже рисунки просуществовали несколько дней до того момента, как тяжелая техника вернула на центральной площади Екактеринбурга место под парковку автомобилей. Еще опубликован записки Леонида Сташкевича - основателя парка в Ханты-мансийском автономном округе.

Глубокие краеведческие исследования посвящены столетию февральской буржуазной революции, изменившей нашу страну и героике Великой отечественной войны

Встречайте февральский выпуск журнала "Уральский следопыт"!