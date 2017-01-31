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Новости Автор: stalker - 31.01.2017
февраль 2017 обложка
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февраль 17-го

К подписчикам отправлен февральский номер журнала "Уральский следопыт"

В нем собраны  рассказы о молодежных активностях: чем увлекаются современные ребята. Этому, как нельзя кстати, способствовал прошедший в конце января  фестиваль зимних видов "Ледовый штурм". Здесь были представлены:

- ледолазание

- подледная рыбалка

- зимний туризм

- мас-рестлинг

- инклюзивный блок

- ледовое граффити, посвященное начавшемуся Году Экологии

 

Если в начале прошлого века самые бесстрашные и отчаянные садились за штурвал самолета, что нередко заканчивалось трагически, то сегодняшние Икары отправляются в голубой океан на невесомом клочке материи, сшитом в виде эллипса, что оказалось возможным только благодаря полученным знаниям смельчаков предыдущей эпохи

Год экологии отражен в журнале темой ледового граффити: ребята сначала изучили, а затем изобразили  на стенах Ледового городка исчезающие и пропавшие с лица Земли за последнее столетие виды животных. И даже рисунки просуществовали несколько дней до того момента, как тяжелая техника вернула на центральной площади Екактеринбурга место под парковку автомобилей. Еще опубликован записки Леонида Сташкевича - основателя парка в Ханты-мансийском автономном округе.

Глубокие краеведческие исследования посвящены столетию  февральской буржуазной революции, изменившей нашу страну и героике Великой отечественной войны

Встречайте февральский выпуск журнала "Уральский следопыт"!

февраль 2017 обложка


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