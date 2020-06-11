Рейтинг@Mail.ru
НовостиМобильные новости Автор: - 11.06.2020
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 2020-06-11Теплослав-Семенов
Комментариев нет

Игра с Теплославом

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ

прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн.

Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов  Российской Федерации.

Разделения по возрастам не проводилось, так как вместе с ребятами играли родители, педагоги и старшие товарищи

95

Победителями стали:

  1. Команда ИСКОРКА, МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка, г. Екатеринбург - 447 баллов

  2. Команда Грибы, ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум", г. Екатеринбург - 398 баллов

  3.  Команда Энергичные люди, Курский государственный университет, г. Курск - 327 баллов

92

Организаторы отметили упорство и настойчивость команды девушек Взлёт МАОУ Косулинская школа номер 8

Провел игру знакомый участникам Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт" по многочисленным квестам  Теплослав

расположившийся в редакции журнала Уральский следопыт 

 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 2020-06-11Теплослав-Семенов

Участники квеста ответили на вопросы по следующим блокам:

1 Безопасность тепла

2 Вместе ярче

3 План ГОЭЛРО

4. Энергетика

5 Электробезопасность

Призы победителям, подарки отличившимся от 

* Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"

* Хладокомбинат №3

 


Tags:,
Игра с Теплославом 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рейтинг@Mail.ru