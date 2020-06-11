Игра с Теплославом

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн.
Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов Российской Федерации.
Разделения по возрастам не проводилось, так как вместе с ребятами играли родители, педагоги и старшие товарищи
Победителями стали:
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Команда ИСКОРКА, МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка, г. Екатеринбург - 447 баллов
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Команда Грибы, ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум", г. Екатеринбург - 398 баллов
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Команда Энергичные люди, Курский государственный университет, г. Курск - 327 баллов
Организаторы отметили упорство и настойчивость команды девушек Взлёт МАОУ Косулинская школа номер 8
Провел игру знакомый участникам Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт" по многочисленным квестам Теплослав
расположившийся в редакции журнала Уральский следопыт
Участники квеста ответили на вопросы по следующим блокам:
Призы победителям, подарки отличившимся от
* Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"
* Хладокомбинат №3