Игра с Теплославом

прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн.

Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов Российской Федерации.

Разделения по возрастам не проводилось, так как вместе с ребятами играли родители, педагоги и старшие товарищи

Победителями стали :



Команда ИСКОРКА, МБУ ДО ДЮЦ КМЖ Искорка, г. Екатеринбург - 447 баллов Команда Грибы, ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум", г. Екатеринбург - 398 баллов Команда Энергичные люди, Курский государственный университет, г. Курск - 327 баллов

Организаторы отметили упорство и настойчивость команды девушек Взлёт МАОУ Косулинская школа номер 8

Провел игру знакомый участникам Молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт" по многочисленным квестам Теплослав

расположившийся в редакции журнала Уральский следопыт

Участники квеста ответили на вопросы по следующим блокам:

1 Безопасность тепла

2 Вместе ярче

3 План ГОЭЛРО

4. Энергетика

5 Электробезопасность

Призы победителям, подарки отличившимся от



* Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс"

* Хладокомбинат №3