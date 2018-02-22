Интурмаркет: состоится заседание Регионального совета РСТ

В рамках деловой программы выставки «Интурмаркет» 12 марта состоится заседание Регионального совета РСТ



В рамках деловой программы выставки «Интурмаркет» 12 марта состоится заседание Регионального совета РСТ.

Его проведет вице-президент РСТ и руководитель Регионального совета Ольга Санаева.

На повестке дня обсуждение проекта положения о Региональном совете, утверждение плана мероприятий на текущий год , формирование перечня проблем, требующих оперативного решения, и другие вопросы.

Заседание открытое, поэтому приглашаются не только члены Регионального совета, но и другие представители турбизнеса с активной общественной позицией.

Место проведения уточняется.

Начало в 14 часов

Деловая программа выставки Интурмаркет обновлена! Составьте свое расписание

Дорогие коллеги! На сайте международной туристической выставки «Интурмаркет» обновлена предварительная деловая программа по состоянию на 14 февраля 2018 года.

Составьте свое расписание на ведущем туристическом форуме!

Мы предусмотрели всё для вашей успешной работы в сезоне 2018!

Скачать деловую программу «ИНТУРМАРКЕТ-2018» (pdf)

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13-я Международная туристическая выставка «Интурмаркет» проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. А также: Министерства культуры Российской Федерации; Федерального Агентства по туризму; Департамент спорта и туризма г.Москвы; Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО);Российского союза туриндустрии (РСТ), Ассоциации туроператоров России (АТОР).

До встречи на выставке 10-12 марта 2018 года в «Крокусе»!